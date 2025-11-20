台南鐵路地下化核心空間首曝光 林俊憲透露：未來將規劃線狀「綠園道」 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台南報導

為加速推動台南市區鐵路地下化工程、提升交通效率並完成都市縫合，立法院交通委員會今（20）日由立委林俊憲偕市議員蔡筱薇、林依婷、朱正軒、周嘉韋、沈震東、李啟維團隊等人，與鄰近工區的新樓醫院院長劉啓擧共同出席踏勘行程。

交通部由部長陳世凱率鐵道局長楊正君、台鐵公司總經理馮輝昇、路政及道安司司長吳東凌到場。台南市政府則由副市長趙卿惠率隊，首度深入台南車站地下化核心空間，包括穿堂層與月台層，完整掌握工程現況。

廣告 廣告

林俊憲表示，台南市區鐵路地下化全長約8.23公里，自永康大橋南端延伸至大林路南側，不僅將既有地面鐵道全線下地，也將新增南台南站、林森站兩座地下通勤站。地下化工程承擔城市交通轉型、區域發展與生活品質提升，是台南數十年來最重要的交通建設之一。

目前工程已進入軌道、機電設備與站體裝修階段，整體進度穩定。林俊憲也要求交通部、鐵道局持續加速並確保品質，讓全線能在2030年前如期完成，早日帶給市民更安全、更順暢的交通環境。

林俊憲也感謝交通部大力支持修正計畫，指出施工期間因「掘地3尺有古蹟」，共發現20處遺址，使工期不可避免延宕，因此需進行第3次修正計畫並追加76億元，總經費達412億元。他說，這筆經費不僅確保工程如期推進，也能在保留歷史文物的前提下與現代建設共存共榮。

林俊憲強調，地面鐵道長期阻隔市區、造成平交道壅塞與交通安全疑慮，也限制都市發展，地下化後將全面消除平交道與陸橋瓶頸，並同步推動道路打通、綠帶建置與景觀重塑。未來市府也將與成大合作規劃線狀「綠園道」，讓軌道廊帶成為城市新生的關鍵軸帶。

鐵道局表示，全案自106年起陸續開工，截至114年10月底，整體進度已達79%。其中C212標台南車站站體工程主體結構全數完成，站內軌道與導電軌鋪設亦完工，已全面進入站體裝修及機電設備安裝階段。

至於C213標隧道工程，為達成115年12月底完成軌道切換並辦理地下通車之目標，各單位正滾動檢討工進，全力趲趕。隧道結構已全數完成，目前正進行軌道與導電軌鋪設。

陳世凱於會中指示鐵道局，關鍵工項務必持續追蹤、落實進度控管，也強調要在確保安全與品質前提下如期達成115年底第一階段通車目標。他並表示，中央將與台南市政府、台鐵公司密切合作，確保地下化後的運輸接駁與站體營運順暢，讓交通改善效果在最短時間內被市民直接感受到。

照片來源：林俊憲辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／籲「不要再打高空」談罷免後警訊 陳亭妃：藍白合成常態、2026全台不好選

批國民黨亂修財劃法重傷高雄 陳其邁：外行開藥、地方被迫吞藥

【文章轉載請註明出處】