台南鐵路地下化永久軌 今全線接合

南鐵地下化軌道接合典禮，鐵道局長楊正君(左起)、交通部長陳世凱、台南市長黃偉哲、副市長葉澤山共同出席見證。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南鐵路地下化工程再創里程碑，工程團隊克服用地取得與文資遺構等挑戰，今(30)日順利完成永久軌全線軌道接合。

台南鐵路地下化工程全長8.23公里，已完成7.2公里60E1長銲鋼軌無道碴軌道鋪設，並同步完成20座道岔，工程品質與進度穩健到位。交通部長陳世凱今日與台南市長黃偉哲、副市長葉澤山、鐵道局長楊正君共同到場，見證永久軌接合的歷史時刻。

台南是六都中最後完成鐵路立體化的城市，地下化永久軌工程卻是「藏秘寶、寫新史」。鐵道局指出，隧道內首例全面採用無道碴軌道工法，透過行走銲與鋁熱銲技術，將短鋼軌銲接為連續長銲鋼軌，鋪設成無縫軌道，不僅提升列車行駛穩定度，也大幅降低震動與噪音，讓百年鐵路在地下展現現代化新樣貌。

廣告 廣告

工程另一大亮點，則是整合道床彈性機制與列車懸吊系統，避免系統共振加成效應，同時導入具減振、抑噪功能的道岔軌道設計，全面提升乘車舒適性，讓「看不見的工程」成為守護行車品質的關鍵。

然而，工程推進並非一帆風順。由於土建工程採分段交付，部分隧道區段不連續，導致軌道施工物料與設備難以進場。工程團隊即時調整施工策略，滾動檢討工序，並增設投料口，整合通風豎井與隧道頂板投料設施，成功突破施工限制，確保工程如期完成。

南鐵地下化預定今年底完工通車。(記者洪瑞琴攝)

南鐵地下化未來通車後，新車站進出動線將分二階段通行。(記者洪瑞琴攝)

未來南鐵地下化後，台南車站下沈式廣場連通，不再有前、後站之分。(記者洪瑞琴攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

超越霸王寒流？美國模式驚悚預報-10度線觸台 北部平地下探0度

禽流感蛋售出7125台斤！流入3縣市曝光、台中7餐飲業也「中蛋」

親中欺負台灣不忍了！「這國」龍蝦輸台腰斬

把握明天好天氣！週六下半天起變天 北部轉濕冷下探13度

