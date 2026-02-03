台南鐵路地下化照顧住宅 6戶店舖13車位 1/30起公開標租

鐵路地下化照顧專宅剩餘的店鋪設施完備，都發局開始辦理標租。(記者翁順利攝)

記者翁順利／台南報導

市府都發局三日公布，台南鐵路地下化專案照顧住宅剩餘未登記店舖，位於東區崇賢三路四二號等六戶，以及十三格汽車停車位，已自一月三十日起公開標租，歡迎有興趣的民眾把握機會踴躍投標。

都發局表示，本次標租標的是配合鐵路地下化工程興建之專案照顧住宅，經拆遷戶多次選擇後，最後剩餘的店舖。照顧住宅基地位於東區南台南副都心區，生產路與現有鐵道交接處之東側，台鐵南台南車站預定地對面，除交通路網便捷，基地亦鄰近台南市立醫院、文化中心、巴克禮公園、台南都會公園、奇美博物館，住商條件良好。

每間列入標售的店舖皆是二層樓，五十一坪至九十坪不等，內含一組櫥櫃、三機（抽油煙機、瓦斯爐、烘碗機）、一至二座陽台及兩間廁所。租期一次簽訂期間為二年，可申請續約一次（累計租期不得超過四年），本次另公開標租十三格汽車停車位，歡迎照顧住宅所有權人或承租人把握機會投標。