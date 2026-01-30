台南鐵路地下化重大里程碑！陳世凱、黃偉哲見證全線軌道接合 預告今年底通車目標

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台南報導

台南鐵路地下化工程於今（30）日順利完成永久軌全線軌道接合，創下重大里程碑，交通部長陳世凱及台南市長黃偉哲都到場見證，並預告全力朝今年底地下化通車目標邁進。

交通部長陳世凱及台南市長黃偉哲都到場見證，並預告全力朝今年底地下化通車目標邁進。（圖／交通部）

陳世凱表示，這項計畫深受賴清德總統與卓榮泰院長的重視與支持，在各級民代、黃市長率領市府團隊全體總動員的合作下，突破工程重重限制，終於今日迎來最後一段軌道接合。

陳世凱說明，永久軌全線鋪設完成，也象徵台南的都市縫合正式啟動，達成這個重要里程碑後，後續即可進行系統機電辦理供電、號誌、通訊佈纜及道旁設備安裝等作業，將請鐵道局團隊不負各界的期許，在確保工程品質與安全前提下持續趕辦工項，

廣告 廣告

黃偉哲表示，鐵路地下化為台南市重大公共建設，工程完成後，除可實現鐵路地下化並增設林森站與南台南站等通勤車站，亦將消除多處平交道、地下道及陸橋等設施，對都市縫合、交通改善及城市發展具有關鍵意義。此次進行的「鐵軌接合」，象徵地上軌道與地下化軌道正式完成銜接，未來只要啟動相關轉換程序，鐵路即可順利切換至地下化系統，為台南鐵路地下化工程寫下歷史性的重要一刻。



黃偉哲指出，台南鐵路地下化自賴清德總統擔任市長期間即開始推動，歷經多年波折與挑戰，工程期間除需克服用地取得困難，施工過程中亦遭遇古蹟發現、地層湧水及複雜地質等問題，能一步步推進並朝如期如質完工邁進，實屬不易。

黃偉哲強調，此工程總統高度關心進度，市民朋友引頸期盼，台南身為六都中最後完成鐵路立體化的城市，責任更顯重大，期盼未來透過鐵路地下化縫合城市空間、提升鐵路運行效率，帶動整體都市發展。市府將持續與中央密切合作，完成全國六都鐵路立體化的最後一塊拼圖。

更多FTNN新聞網報導

賀陳旦下戰帖要求辯論！直指鐵道局刻意美化數據 陳世凱表態：務實討論

沒搶到過年返鄉車票？交長宣布「台鐵第二波加班車來了」 23日零時起開搶

「非典型交通人」談台灣交通轉型 陳世凱：不只要「通」更要「撐得住」

