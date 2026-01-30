台南鐵路地下化重要里程碑 永久軌道接合預計年底地下化通車

記者林雪娟／台南報導

台南鐵路地下化工程來到重要里程碑，在各界見證下，10日進行永久軌全線軌道接合，交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲共同見證歷史性一刻。鐵道局指出，施工團隊積極管控通車重點工項，將達成年底地下化通車營運目標。

陳世凱表示，永久軌縫合代表意義即是台南市區啟動都市縫合，軌道熔接後，電機工程跟上方軌道、號誌等接續，交通部將傾全力推動第一階段工程於今年內通車，讓民眾感受鐵路地下化帶來的都市改變。

交通部長陳世凱與台南市長黃偉哲參與台南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮。（記者林雪娟攝）

黃偉哲指出，他既雀躍又感恩，鐵路地下化為台南市重大公共建設，從克服用地取得困難、碰到文資遺構、地層湧水及複雜地質等問題，進度各界關注，市民也引頸期待，希望工程如期如質，除提升鐵路運行效率、縫合城市空間，更能整體帶動都市發展，完成六都鐵路立體化最後一塊拚圖。

南鐵地下化工程完成後，消除多處平交道、地下道及陸橋等設施，上方原鐵軌設置綠園道，對都市縫合、交通改善及城市發展具有關鍵意義。「鐵軌接合」象徵地上軌道與地下化軌道正式完成銜接，日後啟動轉換程序，鐵路將可順利切換至地下化系統，為台南鐵路地下化工程，寫下歷史性重要一刻。

台南鐵路地下化完成永久軌接合工程，寫下重要里程碑。（交通部鐵道局提供）

台南鐵路地下化全長約八點二三公里，工程自永康大橋站南端，經台南車站至大林路平交道以南約零點六公里，橫跨北、東及仁德區。台南車站改建為地下車站，並新增林森站、南台南站兩座地下通勤車站，主體工程二０一七年陸續開工，預計今年底完成地下化通車並啟用台南地下車站第一階段，林森站及南台南站則分別於二０二九、二０三０年投入營運，工程預計二０三一年三月全數完工。