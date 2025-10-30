台南鐵路施工驚見牛車運糖遺跡 百年「牛車路」見證昔日製糖運輸歷史

考古團隊從分層夯實的道路剖面看見密集糖漏破片，驗證清代牛車路果真「含糖」，還原糖業繁盛之景。(圖／文資處提供)

台南被喚作「全糖市」，外地人稱「台南連空氣都是甜的！」但你知道嗎？清代府城道路真的「含糖」！

台南市區鐵路地下化工程施工過程，於東門路一帶發現豐富遺構與遺物，該區域是清代府城製糖重要道路遺跡，考古團隊調查更發現「牛車路」遺構出土，進一步從分層夯實道路剖面看見密集糖漏破片，相較於現今道路級配用便宜或回收原料鋪柏油，清代糖間周遭居然是使用糖間遺棄糖漏、瓷器、磚瓦，混雜著滿地掉落的糖碎屑一同倒入地下夯實成為道路的級配，糖業繁榮之景，讓人咋舌。

文資處指出，遺構所在地位於當時的祝三多境（今新樓醫院周邊），往南銜接的大路為自大東門出入的交通要道，周邊糖間林立，是當時府城製糖業的重鎮。清代《臺灣采訪冊》曾記載沿途「凡白糖行漏碎及舊汙泥多遺棄其間」，街道四周堆滿白糖碎屑與糖漏殘片，甜氣四溢。

右為此次出土牛車路遺構，左為祝三多境與1875年的「臺灣府城街道全圖」對照圖。(圖／文資處提供)

疑似清代道路「牛車路」空拍圖，可以看見以三合土遺構做為邊界。(圖／文資處提供)

研究團隊表示，這次發現遺構的東西兩側以三合土結構做為邊界，結構之間使用糖漏碎塊、瓷器殘片、磚瓦殘片、灰漿與三合土面，透過混雜土方分層夯實的工法堆砌，修築成道路。考古團隊進一步以道路的位置、形狀與走向進行比對，與1875年「台灣府城街道全圖」所標示的「牛車路」十分吻合。

此外，從出土於夯土層底部作為級配的清代墓碑上紀年推斷，這一段「牛車路」道路修築或翻修工程應落在清道光16年（1836）」之後。文資處考據《臺灣采訪冊》記載，道光年間夏天，大東門鄰近道路的空地不明原因地上突然「煙氣蒸騰」，散落在地面與地下的糖也隨著蒸散而出的煙氣瀰漫而出，竟讓當時台南空氣「含糖量」大幅提升。

考古團隊現已完成相關調查記錄，並將遺構暫時移置保存，後續將待鐵路地下化工程全面竣工，將配合綠園道開闢計畫，把相關珍貴遺構納入綠園道展示，讓市民與遊客感受府城的「文化香氣」。

