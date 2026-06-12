台南長者逾38萬 隱性孤老引關注

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社區各角落存在「隱性孤獨老」，仁德區成功里自5月底起至今年底，每周舉辦1場「換你當主角」活動，邀長輩就「婚姻」、「拜拜」等話題開講，鼓勵長輩走出家門。（曹婷婷攝）

台南市65歲以上人口數38萬5712人，列冊獨居老人共3306人，但全市戶籍僅1人的年長者高達9萬多筆，民代認為「隱性孤獨老」人數未被確切掌握，社會局表示，7月起將展開擴大普查計畫，預估獨老人數至今年底將增至8000人。

全台步入超高齡社會，台南近年面臨「生不如死」，65歲以上人口超過20％，都市老化指數也達190％。市議員余柷青指出，隨著老年人口增加，許多長輩家中可能僅兩夫妻同住，兒女多在外縣市，長輩缺乏陪伴與照顧而面臨「隱性孤獨老」，她呼籲政府應正視這個議題。

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她說，近來遇到選民家中兩老年邁生病，連外出看病都有問題，但兒女在外縣市，遠水救不了近火；另也遇到有年邁長輩須獨自養失明兒子，靠賣農作物微薄收入撐起家計，這類「隱性孤獨老」亟需關注，卻因不符社會關懷對象，可能被「漏接」。

她建議市府結合長青學苑、社區關懷據點及子女主動通報機制，提早發現需要協助的長者，強化社會安全網。

社會局老人福利科表示，衛福部社家署已統一獨老定義，並請各縣市預計花2年完成擴大普查。原則上，除了65歲以上獨自居住外，65歲以上兩夫妻同住以及65歲以上但同住者沒有生活照顧能力，都可列冊為獨居老人，作為後續訪視關懷對象。

社會局指出，預計至今年底完成普查，屆時獨老人數將增至8000人，預估明年將增加至上萬人。老人福利科提到，未來關懷將結合區公所、民間單位等在地資源，落實擴大訪視，如需幫忙就轉介至社會局。

長期關注孤獨死議題的仁德區成功里長鄭晴而，有感於公部門因應高齡化來臨，雖持續辦理各項關懷活動如衛教宣導、身心靈健康講座、手工藝課程等，但他發現，長輩最欠缺的其實是說話對象。該里從5月底起至年底，每周辦1場「換你當主角」活動，邀長輩就「婚姻」、「拜拜」等話題開講，這些平日「沒人聽我講話」的長輩樂得與同儕互動，反映熱烈，也讓長輩更願意走出家門。