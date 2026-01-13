台南開出1.1億大樂透 投注站曝夢到開頭獎

▲大樂透第115000004期今（13）日晚間開獎，根據台彩公布派彩結果，這期1.1億元頭獎1注獨得，由台南市永康區崑山里永大路「猜衆電腦投注棧」開出。（圖／翻攝自Google Maps）

[NOWnews今日新聞] 第115000004期大樂透今（13）日開獎，開出的中獎號碼為02、10、18、19、39、49，特別號24，根據台灣彩券公司公布派彩結果，1注獨1億1067萬3384元，從台南市永康區崑山里永大路2段63號「猜衆電腦投注棧」所開出。投注站也透露，最近3個月以來，一直夢到店裡開出頭獎，聚集了很多人，沒想到真的「心想事成」。

開出大樂透頭獎的「猜衆電腦投注棧」代理人王先生受訪時表示，得知店裡開出頭獎不敢相信，這屆經營以來沒開過頭獎，不過，最近3個月來，一直夢到店裡開出頭獎，而且來了很多人，沒想到今日就開出大樂透頭獎1.1億元，讓他直呼真的是「心想事成」。

此外，他也透露店裡招財秘訣，除了有擺放招財貓之外，也有放彌勒佛，而且是坐在馬上，象徵「馬上進財」，尤其又要迎接馬年，真的是好兆頭，真的「馬上進財」了。



