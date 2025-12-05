台南開放跨縣市補發身心障礙證明 減少民眾奔波之苦

〔記者蔡文居／台南報導〕為便利設籍外縣市但居住在台南市的身心障礙朋友就近補發身心障礙證明，南市社會局配合衛福部政策，已開放跨縣市申請補發作業，希望降低民眾奔波之苦，加速取得身心障礙證明。

南市社會局表示，過往設籍外縣市的民眾如身心障礙證明因故遺失或損壞，都要回戶籍地辦理補換發，十分不便，現已開放跨縣市補換發身心障礙證明，民眾備妥1吋照片2張、身分證、印章及委託人身分證、印章至永華市政中心7樓社會局申辦，不用再回戶籍地辦理。

南市社會局長郭乃文說，跨縣市補發證明僅限於「不修改基本資料的遺失補發」，不包含更改姓名、聯絡人、住址及重新鑑定或指定期日換證等換發作業，若需修改基本資料，需回原戶籍地之鄉鎮市公所或縣市政府洽辦，如有相關問題也可洽社會局詢問。民眾如需申辦身心障礙證明，現已可採線上申辦方式下載列印身心障礙鑑定表。

