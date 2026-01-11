台南關子嶺溫泉會館爆管 泥漿水外溢淹6房 遊客半夜退房

台南市關子嶺一家溫泉飯店，10日晚間水管爆裂的房間隔日地板仍一片泥土痕跡。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市政府勞工育樂中心民國112年重建後委外給富野集團經營溫泉會館，10日晚間10點多突然6樓1間房間爆管，泥漿溫泉水外溢，波及房間、走道、樓梯與部分6間客房，引起房客虛驚，其中正下方的5樓房客為安全起見，選擇在深夜退房，飯店原價退費並補貼贈品賠罪。水管疑天冷爆裂，現已用發泡劑暫時修復。

台南市關子嶺勞工育樂中心民國92年委外給統茂旅館集團經營管理，20年後合約到期，台南市政府經過建築本體維修，再改由富野集團接手，至今經營2年多。

南台灣10日冷氣團持續發威，許多遊客利用假日到關子嶺泡湯，富野飯店6樓1間未使用的房間，溫泉水管晚上10點多突然爆裂，泥漿溫泉瞬間噴出，漫延房間地板，再流到走廊，沿走道流入樓梯間。

台南市關子嶺一家溫泉飯店10日晚間發生水管爆裂，造成房客連夜退房，業者先用發泡劑補起裂縫。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

房客晚上不停聽到巨大的流水聲都嚇一大跳，飯店員工總動員清理，發現藏在天花板內的老舊的水管疑似氣候爆冷，熱漲冷縮導致爆裂，員工先用發泡劑補住裂縫止水。

泥漿水沿門縫流入5、6樓約6間客房，部分房間些微積水，經過清理後無大礙，位在漏水房間正下方的房間屋頂大量滲水，為安全起見，房客選擇退房，飯店給予全額退費並補贈禮品。

飯店員工總動員，整晚忙著清理館內積水，因關子嶺為泥漿溫泉，泉質含有泥沙，地板擦乾後都留下泥土痕跡，清理更大費周章。

有房客拍下旅館樓梯間不斷漏水與淹水的畫面，上傳網路，網友驚呼「露天溫泉」實在好扯。業者11日上午已大致恢復旅館內原貌，並找師傅進一步檢視館內的老舊管線，避免再度發生爆管事件。

