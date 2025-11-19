台南關廟埤子頭段地籍圖重測公告 所有權人有疑義可聲請異議

關廟埤子頭段土地重測地籍，目前成果公告中，將公告至11月28日。（歸仁地政事務所提供／曹婷婷台南傳真）

為配合完成中央推動地籍圖重測地方化的目標，台南市歸仁地政事務所委託辦理關廟區埤子頭段部分土地的地籍圖重測，總面積達695公頃、共2862筆，成果公告至11月28日止。

關廟區埤子頭段部分土地的地籍圖重測，總面積達695公頃，總共有2862筆。（歸仁地政事務所提供／曹婷婷台南傳真）

歸仁地政事務所主任鄭炳源提醒，土地所有權人若對重測結果有疑義，且重測期間辦理地籍調查階段時有到場認定界址者，請於公告期間內，向所有土地轄管的地政事務所繳納複丈複丈費用聲請異議複丈。

另外，少數土地目前界址爭議尚未解決，正由地政機關排定期程辦理糾紛調處會議，若土地所有權人收到糾紛調處會議通知單，務必親自或委託他人前往指定地點參加會議，維護自身權益。

歸仁地政事務所提到，近年內政部國土測繪中心為配合中央推動地籍圖重測地方化目標，減少支援各直轄市、縣市政府重測作業，各直轄市、縣市政府須抽調更多人力辦理重測作業，致其辦理地籍測量人力更吃緊，未來將充分運用民間資源，擴大委託測繪業辦理重測作業，以紓解直轄市、縣市政府人力不足困境，加速推展重測工作。

關廟區埤子頭段部分土地地籍圖重測，正在成果公告階段，民眾可於公告期間至歸仁地政事務所閱覽，如不便前往，也可上網至「重測便民服務查詢系統」查詢。

