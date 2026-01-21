台南關廟施工路段連環摔車 民眾指工程標示防護不清釀禍

機車深夜順著道路騎行，剛過一個小彎，路突然變得坑坑窪窪，導致前方機車摔車並波及後方機車雙雙倒地，民眾差點受傷，但騎在後方的朋友因此摔斷了手。

當事人表示，「清晨的時候有稍微有一點點起霧，看過去工地內就像是一條路，就以為可能是 稍微沒有路燈，柵欄是沒有拉起來的，我們就直接騎進去，如果他有拉起來、我們有看到那個顏色，應該就可能煞得下來，騎進去之後因為地上都是沙，就開始打滑。」

20日凌晨5時許，監視畫面拍下4部機車騎進台南關廟，正在進行道路拓寬的南雄路段，隨後接連摔車。民眾指控施工路段夜間沒明顯警示燈，工地雖有柵欄卻沒圍起，導致在昏暗的路燈下，工地看起來就像延伸道路，一進去就打滑。

台南市警局歸仁分局副分局長林逸新指出，「疑似施工單位安全設施不當且天色昏暗，導致4輛機車不慎發生交通事故，4名駕駛人受傷，經查駕駛人酒測值均為0。」

工地人員說道，「兩次了啦，最近一個月以內，他也還是沒有拉起來。」

工地人員表示，摔車事故並非第一起，回到事故路段，現場雖有道路施工標誌，卻因不明原因面向路邊草叢。而工程單位則回應現場有警示燈箱，認為機車車速快才是事故主因。

工程單位職安主任說道，「道路施工就是會有反光貼，而且我在路口上面還有一個燈箱，他沒有順著那個箭頭方向，他直接衝進去，而且我那邊都有斑馬線、有改道，你要順那個斑馬線繞過去，你是直接衝進去我工地。」

工程單位及摔車民眾各執一詞，由於摔車民眾已經報警，工程單位表示後續交由警方及相關單位釐清肇事責任。

