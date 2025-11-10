台南關廟貨櫃屋庭園咖啡廳、愛心麻吉鬆餅

從台19甲路轉入，一座充滿生機與藝術氣息的咖啡廳便悄然展現在眼前。橋前駅最令人印象深刻的第一印象，便是那份由庭園打理出的整潔與舒暢。

橋前駅咖啡廳的主體建築由兩個造型別緻的貨櫃屋所構成。仔細觀察，會發現在藍色貨櫃屋的牆面以及玻璃窗上，繪製著一幅幅帶著童趣與溫暖的可愛圖案。這些手繪插畫不僅為冰冷的貨櫃注入了生命力，也傳達了店家活潑、友善的品牌個性，讓人忍不住拿起手機，記錄下這份獨特的美好。

室內用餐空間，則主要由那座醒目的紅色貨櫃屋構成。紅色貨櫃屋被精心打造成溫馨舒適的室內用餐區。雖然整體空間呈現狹長型的格局，但店家運用擺設與燈光，營造出一種溫馨舒適的氛圍。不同於一般商業空間的制式感，這裡的佈置帶有家的溫度，讓人感覺放鬆，彷彿來到一位好友家作客，自在而無拘束。

橋前駅Ciao cafe 的菜單，這裡提供的餐點種類豐富多元，從經典的義大利麵、充滿飽足感的米食簡餐，到適合下午茶時光的小點心，應有盡有。特別值得一提的是，菜單上列有讓人垂涎的「愛心麻吉鬆餅」、方便食用的「口袋麵包」、多樣化的「炸物點心」、誘人的「手作甜點」，以及各式各樣的「下午茶套餐」。當然，還有解膩、提味的「各式冷熱飲」。

「直覺拿鐵」醇厚的咖啡香與綿密的奶泡，是開啟美好時光最溫柔的序曲。

來到橋前駅，絕對不能錯過的招牌美味，莫過於那份以創意與美味兼具的「愛心麻吉鬆餅」。在到訪之日，正值萬聖節前，店家便應景地在餐盤上繪製了充滿節慶氛圍的萬聖節主題插畫，讓平凡的用餐瞬間充滿了驚喜與趣味。

主角「愛心麻吉鬆餅」的造型，正如其名，是可愛的「愛心」形狀，一份有四塊。鬆餅的外觀烤得金黃酥脆，用叉子切下時，能感受到外層的酥香。而內層則融入了Q彈的麻糬，麻糬的加入，不僅提升了口感的層次感，也讓鬆餅吃起來更加飽滿。

橋前駅貨櫃咖啡 Ciao cafe

台南市關廟區南雄路二段688號

