台南防災會議 專家建議設置「區域型微電網」降低大規模停電衝擊

專家建議善用綠能建置「區域型微電網」防災應變，圖為清水路太陽光電路廊自行車道。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府召開災害防救專家諮詢委員會，由市長黃偉哲主持，會議跳脫傳統工程導向的防災思維，聚焦「疏散撤離與避難收容的精進作為」，並以丹娜絲颱風及0728豪雨期間出現的複合式災害為例，檢討極端氣候下的應變作為。

市府日前邀集中央氣象署、成功大學防災研究中心及府內外相關單位與會，專家指出，面對氣候變遷帶來的高度不確定風險，防災除硬體建設外，更須補強制度設計與風險溝通。建議善用台南綠能優勢，逐步建置「區域型微電網」，在災害發生時具備自主供電能力，降低大規模停電對通報、指揮與救援造成的衝擊。

廣告 廣告

專家也提醒，政府在對外宣傳防災成果時，應清楚說明工程限制與可能存在的「殘餘風險」，透過有效溝通協助社會建立合理期待，避免災後誤解。

在疏散避難規劃方面，專家建議跳脫行政區界線，改以民眾實際的「生活圈」重新檢視撤離動線與集結點，並強化地圖指引與標示，提升災時辨識效率。

黃偉哲表示，台南面對先天地理條件與氣候變遷挑戰，防災不能只靠工程，更需強化軟體應變與跨局處協調。回顧丹娜絲風災期間出現的大規模停電與特殊災損，正考驗市府整體應變能力，未來防災核心仍以確保市民安全為優先。

副市長葉澤山指出，災害應變不只是撤離人員，更要讓民眾在避難收容期間感到安心。南市政府災害防救辦公室表示，市府已推動「一里一台發電機」計畫，全市完成649台配置，並建立跨區聯防機制，確保第一線區公所在災時能持續運作，強化整體防救災韌性，另外面對如「大規模屋頂受損」等特殊情境下的應變不足之處再加強。

【看原文連結】

更多自由時報報導

共軍演習害的！阿兵哥被迫取消休假 驚見女友入住「跨年飯店」送綠帽

公館圓環通勤實測出爐！網嘆：每月變相加班3小時

今晚到明晨最冷！強烈冷氣團下週接力報到 10度低溫時間曝

高雄、台南罕見8度低溫！鄭明典：中南部要特別注意

