台南防詐表現亮眼 黃偉哲表揚有功人員

市長黃偉哲及警長林國清與受表揚的防詐有功人員合影。（市警局提供）

記者翁聖權／新營報導

南市府廿七日下午召開一月份治安會報，市長黃偉哲公開表揚兩百三十名防詐有功人員。南市去年十二月份金融機構及超商業者成功阻詐一百六十二件，攔阻詐騙款項逾新台幣（以下同）七千三百七十萬餘元，受獎績優金融機構與超商業者有中國信託銀行中華分行、中國信託銀行中台南分行、台北富邦銀行永康分行、中國信託西台南分行、統一超商文成門市。

警局指出，南市十二月份詐欺受理一千一百九十件，較上月一千零八十八件增加。高發詐欺案類前三名分別是，假網拍占廿九點九二趴、假投資占十一點卅四趴、色情應召詐財占九點五趴。被害人年齡層，比例最高為廿四歲至四十九歲占六十點零八趴，次依序為廿三歲以下占二十點零八趴、五十歲至六十四歲占十五點一三趴、六十五歲以上占四點七一趴。以行政區域比較，受理數以永康區一百九十九件最多，次依序為安南區一百廿五件、東區九十八件，提醒市民朋友要多加注意。

黃偉哲指出，近期社會零星發生隨機攻擊事件，引發家長對公共場所及校園周邊安全的關注，寒假期間孩子外出活動頻繁，各項安全風險隨之升高，請警察局結合其他局處於寒假及春節期間提高見警率與應變能力，加強巡邏、守望與交通疏導，並結合防詐宣導與即時攔阻機制，讓民眾安心過好年。