台南防颱 黃偉哲視察整備

▲南市長黃偉哲率隊視察北門、將軍、七股復建及安南區六塊寮排水區抽水機組，要求確保排水系統完善作業。（記者李嘉祥攝）

鳳凰颱風來襲，臺南市長黃偉哲昨（十二）日率水利局長邱忠川、民政局長姜淋煌、農業局長李芳林等局處長至北門區蘆竹溝漁港、將軍區青鯤鯓漁港、七股區頂山里、頂山國小及西寮里視察海堤、抽水站、區排及瞭解丹娜絲災後復建情形，要求加速復原工作，同時也到安南區六塊寮排水區關心，要求各單位落實防颱準備。

黃偉哲市長視察青鯤鯓地區時肯定防颱整備工作完善，並關心廢棄後港國小頂山校區各項整修工程，也瞭解六塊寮排水區怡安路與安豐六街口災修工程及設置抽水機組情形，強調北門區蘆竹溝漁港丹娜絲颱風災損工作已大致完成，居民反應的延長漁民補助申請期限、建議港區外圍加高防護及補沙穩定沙洲等問題會研議解決，提高港內、外海、沙洲、堤防防護，確保漁港及居民安全。

邱忠川局長指出，水利局與各區公所密切監控淹水熱點，截至中午十二時最大累積雨量為七股區五點五毫米、仁德區三毫米、安南區二點五毫米，安平站、文賢站、八老爺站等廿四座抽水站啟動，總抽水量十一點九二萬噸。

邱忠川局長也說明市府爭取中央補助完成安南區淵中、安中、學甲秀昌等抽水站等建設，另七股三股、北門蘆竹溝、學甲M幹線等抽水站施作當中；七股西寮的防洪牆加高、將軍鯤鯓里、鯤溟里的青鯤鯓防洪牆加高已設計中；安南區六塊寮排水災修工程搶在颱風來前完工，沿岸預佈移動式抽水機，也會加強後續新順橋改建、新建滯洪池、六塊寮排水左岸改建及新設抽水站工程。