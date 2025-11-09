台南阿嬤當車手被抓！出庭帶「身心障礙孫」打悲情牌：我要養7個孫子

阿嬤當詐騙集團車手，出庭打悲情牌。示意圖，非當事人／Pixabay

台南1名鄭姓阿嬤因為加入詐騙集團當車手，在領錢的時候當場被警方逮捕，被移送法辦。台南地院一審判她10個月有期徒刑，但阿嬤不服，提起上訴，這次她直接帶了中度身心障礙的孫子出庭，打出悲情牌，說自己有7個孫子要養，二審法官還是維持原判，但判出緩刑5年。

判決書指出，阿嬤以前曾提供人頭帳戶給詐騙集團1名成員「張勇」，當時阿嬤的案子獲得檢方不起訴，所以阿嬤已經知道張勇是詐騙集團，但仍持續和對方聯絡，為了要賺錢，自願當詐騙集團車手，在台南一間超商領錢的時候，被早已埋伏在場的警察當場抓獲。不過因為錢還沒有領出來，阿嬤可以被視為未遂犯，得以減輕其刑。

廣告 廣告

前年10月24日偵查中，檢察官詢問：「妳涉嫌詐欺與洗錢，是否承認？」，阿嬤回答：「不承認，我都不知道。」去年3月22日偵查中檢察官詢問：「加重詐欺及洗錢、參與犯罪組織，認罪否？」阿嬤更是直接喊冤：「我是冤枉的，我也是被騙的！」但最後還是在法庭上認罪了。

台南地院審理此案，一審法官認為阿嬤還沒領到受害者的錢就被逮捕，實際上沒有造成被害人損失，且尚知悔悟，考量其教育程度，以及阿嬤靠著打臨工照顧7名孫子，判處她10個月有期徒刑。

阿嬤覺得判刑太重，又擔心家裡的7個孫子，不但有中度身心障礙的孫子，而且最小的孫子才幼稚園，都要靠她自己扶養，所以提出上訴。台南高分院法官認為，阿嬤不符合減刑要件，所以維持原判，但考量到她的家庭狀況，判她緩刑5年，全案還可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了

男子遭6公尺巨大蟒蛇「纏住脖子」拖下水 驚險畫面曝光

孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪