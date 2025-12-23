台南陣頭魂不滅！九旬大師傳承技藝 12位陣頭藝師獲獎資深傳承者

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

在台南的廟埕與村落巷弄間，清脆的鑼鼓聲與整齊的吆喝，不僅是信仰的日常，更是這座古都的靈魂脈動。為了不讓這些珍貴的民間技藝隨時光沒入歷史，台南市政府近年積極推動《台南市政府文化局表揚資深陣頭傳承者作業要點》。繼去年選出首屆藝師後，今年再度公布12位獲獎名單，這群平均年齡高昂的教練，用一輩子的韌性，守住了台灣藝陣的根。

普陀寺清和社吳庚生榮譽團長。（圖／翻攝自台南市文化資產管理處）

今年的獲獎名單中，最年長者為94歲的施榮泰教練，他所帶領的「西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣」，至今仍是地方重要的文化地標。而90歲的高齡藝師吳庚生，自15歲踏入「普陀寺清和社」以來，在南樂領域耕耘整整75載，簡直就是一部活生生的陣頭史。

廣告 廣告

姑媽宮黃銀錠教練。（圖／翻攝自台南市文化資產管理處）

這些藝師並非僅是技藝的擁有者，更是文化的轉譯者。例如林坤炎教練，自民國60年代起便在九龍殿等多個社區指導宋江陣與金獅陣，培育子弟兵無數；王枝雄教練則打破了傳統廟埕的界線，積極將藝陣帶入大專院校及國中小學，讓這股傳統力量在校園扎根，賦予陣頭現代的教育價值。

九龍殿林坤炎師父。（圖／翻攝自台南市文化資產管理處）

每一套陣法、每一段曲牌都凝聚了社區的情感。今年獲獎者橫跨不同地域與體系，突顯出台南文化資產的豐富性：

家將與宋江系列： 黃平家（佛天宮吉安堂八家將）、黃震星（佳里吉和堂八家將）、施富乾（西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣）、黃銀錠（姑媽宮宋江陣）。

金獅與傳統樂陣： 江瑞仁（管寮金獅陣）、黃水樹與黃登圍（溪南寮金獅陣）、陳進丁（後營普護宮天子門生）。

溪南寮金獅陣黃水樹教練。（圖／翻攝自台南市文化資產管理處）

這些教練多從青少年時期便全心投入，數十年如一日的教學與帶隊，不僅是在練武、練心，更是在守護台南人的集體記憶。每年三月底前，民眾皆可至官網下載「推薦事實表」提交審查，讓那些散落在民間的文化瑰寶，能被整座城市看見。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立台灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

月老不只管姻緣？信眾求票熱潮：「請賜我跟偶像的緣分」

新港奉天宮媽祖「神旅行」搭小火車登兩千公尺阿里山

不只吃湯圓！冬至＋天赦日合體 這天拜對能補運補心

冬至遇天赦日轉運關鍵日 拜天公懺悔祈福這樣做

