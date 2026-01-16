台南陳亭妃、高雄賴瑞隆出線 媒體人：賴清德在為2028清理戰場

民進黨2026年縣市長提名，台南之戰立委陳亭妃勝出、高雄則由立委賴瑞隆出線。資深媒體人樊啟明認為，從台南陳亭妃、高雄賴瑞隆的出線，總統賴清德是在為自己2028清理戰場。

樊啟明今(16日)在臉書粉專貼文表示，從台南陳亭妃、高雄賴瑞隆的出線，來看總統賴清德的戰術布局：台南（止損）：承認台南「實力不如人」的現實，以換取黨內和平。讓陳亭妃出線，至少能確保大選時台南不會分裂，保住「綠色執政」的大局，未來還可透過輔選與資源分配重新收編或制衡陳亭妃。

樊啟明接著表示，高雄（防堵）：確保賴瑞隆出線，等於在南台灣築起了一道防波堤，阻斷了英系 、蘇系藉由高雄重返權力核心的路徑，賴清德恐怕更在意2028連任之路有來自黨內的威脅。因此，他認為，「棄台南、保高雄」，賴清德是在為自己2028清理戰場。

網友表示，「一針見血，中肯」、「不管結果怎樣提名誰，都有人會說話」、「賴清德如果有這麼厲害，就不會跟在野黨這樣硬幹死嗑了~很明顯是台南輸太多，啃不動」、「台南若輸了，2028賴就沒戲了」、「台南/高雄若要整貪查弊，請給謝龍介/柯志恩一次機會」、「龍介仙上次只輸4.5萬票，清德宗這次會不會寧予外人，不給家奴，地方派系傾軋的利益能否整合，好戲才要開始」。

