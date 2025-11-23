台南陳氏宗親會跨越半世紀古禮祭祖 700位世界宗親齊聚
〔記者王俊忠／台南報導〕今年逢台南市陳氏宗親會創立50週年；市定古蹟明統領府陳德聚堂同時歡慶建祠360年，這週休日由南市陳氏宗親會理事長陳衫潤、陳德聚堂主委陳百棟與台灣、世界各地陳氏宗親代表，齊聚陳德聚堂以古禮三獻禮祭祖，儀式莊嚴肅穆。宗親們回到50年前的創會地以古禮祭祖，尤具慎終追遠的意義。
祭祖儀式由陳衫潤擔任正獻官率領宗親代表分別擔任左、右獻官與陪獻官，在陳德聚堂大殿依序向先祖上香、獻茶與獻燭及三跪九叩首祭禮。台南市府民政局長姜淋煌與社會局前局長陳榮枝都出席擔任左獻官。
陳衫潤致詞說，感謝此次出席的海外陳氏宗親代表包括來自日本、香港、新加坡、馬來西亞及柬埔寨等各地，還有全台各地陳氏宗親會、世界陳氏宗親會、永康大灣陳姓宗親會、東區後甲陳姓宗親會宗親代表約700人，一起到台南慶祝南市陳氏宗親會創會半世紀。
陳衫潤希望透過世界各地陳氏宗親的交流，讓緊緊相扣的血脈能永續傳承，同時鼓勵更多年輕的陳姓世代加入宗親會，讓陳氏大家庭能代代相傳、薪火相傳、生生不息，對社會發揮更強大的影響力與貢獻。
古禮祭典後，與會的陳氏宗親轉往安平區富霖宴會館舉行創會50週年慶祝活動，會場恭請陳姓先祖開漳聖王陳元光、忠順王陳邕及開基永華宮陳永華總制(諮議參軍)等3尊陳姓祖神金尊坐鎮，見證南市陳氏宗親會跨越半世紀的歷史性一刻。
南市陳氏宗親會表示，該宗親會傳承歷史悠久，是陳姓子孫們的重要資產，尤其台南地區陳姓祖先淵源多與明鄭時期開發有關，如陳永華總制、陳德聚堂先祖陳澤統領、學甲中洲先祖鄭成功姑丈陳一貴運糧官、佳里南勢角先祖鄭氏時代兵部贊擊陳秉(炳輝)等，期許透過宗親會能增強宗親們情感及認同，積極舉辦公益活動、善盡社會責任濟弱扶貧，是宗親會的主要宗旨。
更多自由時報報導
紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂
高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
其他人也在看
檳城中央醫院 獲捐接駁車服務病患
馬來西亞的檳城中央醫院，屬於醫學中心等級，占地廣闊，光是從停車場走到專科大樓的診間，相當於繞行操場兩大圈，對患者來說，是體力上不小的負擔。為了減輕病人和家屬的不方便，慈濟捐贈接駁車，服務一般的求診...大愛電視 ・ 1 天前
足球運彩分析》11/22 時隔909日重返諾坎普球場 巴塞能否力退畢爾包
時隔909日，巴塞重返整修好的諾坎普球場，這場比賽對於他們來說意義重大，賽前先有了面子，安排了慶祝儀式給排面，當然，他們面對作客的畢爾包也必須贏下，才能達到面子裡子雙贏。中華民國運動彩券發展協會分析師（CSDA）哆啦來為大家解析雙方戰力。Yahoo運動運彩通 ・ 21 小時前
「環工里長」成月世界垃圾山主謀 彭啓明怒：不分顏色、依法送辦
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀為岡山區碧紅里第4屆里長李有財父子，而李有財為嘉南藥理大...聯合新聞網 ・ 2 小時前
中共低級紅！黨媒稱工人反高市早苗自願加班
[NOWnews今日新聞]中國政府各部門及各大官媒，近期連日批評日本首相高市早苗「台灣有事」說，國內網友也一片叫好。不過中共黨媒《光明日報》21日在頭版刊出評論文章「傾盡心力，為我可愛的祖國」，內文聲...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
柏克萊學生赴台返美成哈台族 讚便利商店亞洲第一
（中央社記者張欣瑜舊金山22日專電）近2年，隨著AI崛起，越來越多舊金山灣區民眾對赴台旅遊感興趣，且返美後依舊懷念那裡的日常風景。加州大學柏克萊分校學生克汗今天向中央社表示，他今年夏季將人生第一次東亞行獻給台灣，即便之後有機會再到其他亞洲國家，台灣仍是令他感到最有趣的國度，尤其難忘便利商店的多樣性。中央社 ・ 3 小時前
歡慶50週年 海內外陳氏宗親會 古禮祭祖
記者陳治交∕台南報導 台南市陳氏宗親會二十二日在台南市定古蹟「陳德聚堂」舉辦五十週年…中華日報 ・ 18 小時前
古都台南將有「新風貌」！陳世凱宣布鐵路地下化明年將通車 台鐵新增2通勤車站
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導台南鐵路地下化工程如火如荼進行中，交通部指出，預估明年12月軌道切換至地下通車及啟用台南地下車站，台鐵也將新增林森站...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
外送員時薪保障最低工資1.25倍
記者陳建興∕台北報導 勞動部外送員專法草案二十一日出爐，明定每單外送期間換算時薪後不…中華日報 ・ 1 天前
加美大不同 人民自衛權大相逕庭 (圖)
加拿大保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）批評加拿大治安越來越糟糕，但加拿大的「合理自衛權」定義不清，反讓歹徒有機可乘。他表示其政黨將提出刑法修正案，明確「合理自衛權」定義。中央社 ・ 4 小時前
看準中國半導體缺口！皮革公司豪砸363億要吃下龍騰100%股權
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導香港上市公司中聯發展控股（00264-HK）近年積極轉型，如今更傳出準備跨足半導體產業。外媒報導，中聯正洽談以45億至90億港元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
夢幻耶誕紙藝暖冬綻放 親子手作點亮最美節慶時光
記者王正平／高雄報導 迎接溫馨的耶誕季，高雄市立社會教育館22日舉辦「紙藝創作─夢幻…中華日報 ・ 3 小時前
攜手家族護兒童愛動物 大谷公益基金會成立
擁有破千萬粉絲追蹤的洛杉磯道奇隊「二刀流」大谷翔平（Shohei Ohtani），他在個人社群平台IG，以限時動態低調宣布成立「大谷翔平家庭基金會（Ohtani Shohei Family Foundation）」，未來將致力增進兒童與動物福利。太報 ・ 5 小時前
小孟老師運勢／週末桃花誰家開？專家點「3星座」戀愛亂流注意了
生活中心／綜合報導11月23日星座戀愛運勢出爐！命理專家「小孟老師」點名今日由獅子座、牡羊座、天秤座呈現三段不同戀愛能量，甜蜜、平穩與壓力同時登場，其中，獅子座勇奪戀愛運冠軍，與伴侶相處自在順暢，感情升溫機率大增；牡羊座落在中段，默契感穩定但仍需細緻經營；而天秤座戀愛運較弱，容易因未來不確定而想太多，建議多給彼此安全感，以免小誤會發生，整體來看，今日星座戀愛氛圍差異大，各星座情感走向各有亮點與挑戰。民視 ・ 6 小時前
偷嘗禁果害少女懷孕 墮胎露餡留鐵證色男慘了
桃園市1名葉姓男子2023年與某少女交往，期間2人多次偷嘗禁果，導致少女懷孕，少女擔心家人發現，偷偷跑到婦幼診所墮胎，家長得知怒提告，葉男面臨4月徒刑，恐將入獄。可上訴。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
想賺TWICE財！攤商挨罰還繼續擺 2hrs後又被抓跑給女警追
高雄TWICE演唱會周邊出現大批違規攤販，一名陳姓男子被警方開單取締後，竟在2小時後再度出沒，甚至在警方盤查時，出手將女警推倒在地，導致女警右腳膝蓋和手指挫傷，警方將依妨害公務及傷害罪嫌送辦。警方表示僅22日當晚就開出47件違規擺攤罰單，呼籲粉絲們睜大眼睛，避免購買到盜版商品！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
52萬IG才消失！家寧突上新片「被打槍秒變臉」網酸爆
娛樂中心／周希雯報導YouTube情侶檔「眾量級」分手後決裂，家寧的全家不僅遭檢方起訴，還遭舊愛Andy抖出各種黑料、甚至涉嫌「找人處理他」，雙方至今仍為帳本對簿公堂。近期家寧被發現，擁有52萬粉絲追蹤的IG、Threads帳號突然消失，令各界瘋猜背後原因，不過家寧懶理外界聲音、依舊更新YT頻道，但昨（22日）上新片依舊被負評灌爆，被網友狠嗆「妳連帳號都沒保住！」民視 ・ 4 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
新社花海人氣夯遊客破200萬倒數9天百花盛開
[NOWnews今日新聞]2025新社花海暨台中國際花毯節人氣爆發，2週來參觀人數突破200萬人次。台中觀旅局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，攜手新社區農會作東大請客，今(21)日現烤500條杏鮑菇香...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前