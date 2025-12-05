台南陸軍砲校搬遷原址活化 第1個進駐單位曝光了

台南永康的陸軍砲兵訓練指揮部已完成搬遷。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕舊稱「陸軍砲兵飛彈學校」的台南永康「陸軍砲兵訓練指揮部」已完成搬遷，原址的營舍建物將活化利用，第1個確定進駐的單位是區公所，整修工程招標中。

砲訓部已搬遷至關廟新完工的湯山營區，永康原址內現有建物，初步確定保留由教官組使用的電訓大樓，市府將投入約1.5億元進行翻修。

永康區長李皇興表示，電訓大樓共北、中、南等3棟，為工字型格局，除了公所之外，還有衛生局、原民會的附屬單位要進駐，但因屋齡近30年，有必要整修，再做內部空間與線路的調整，以及耐震補強，且會申請使用執照。

李皇興說，若順利發包，施工期約1年，屆時公所會在北棟、中棟，以及南棟的3樓，2、1樓各為原民會、衛生局的單位使用。

軍方投入逾96億元在關廟打造新的湯山營區，以利砲訓部駐地調整，現已完成搬遷，永康舊址，未來的轉型、活化，各界矚目。

