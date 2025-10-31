台南隊力挺 謝龍介首波看板亮相
記者林雪娟∕台南報導
「接到民調，請唯一支持，謝龍介！」，立委謝龍介在多位議員陪同下，在仁德大同路省道下，高掛自己參選下屆台南市長的大型看板。對於各方有意參選者，謝龍介強調「他們不是我的對手，我的對手是整個賴清德團隊，唯一的裁判就是台南市民」。
下屆台南市長選舉，各方火熱，除民進黨立委，陳亭妃、林俊憲，國民黨內也有前立委陳以信，綠營指控謝龍介介入黨內初選，看板上寫著，接到民進黨市長初選民調電話，無論是謝龍介與陳亭妃、謝龍介與林俊憲，還是林俊憲與陳亭妃，都答「唯一支持謝龍介」。
大同路上共有兩面大型看板，一面還特地與林俊憲當鄰居。第一面除謝龍介，還有老將蔡育輝、盧崑福、李中岑、曾培雅與將接棒其兒子歐政豪，另一面則是林燕祝與子弟兵李佳蓉、李中銘與葉翰勳。
謝龍介說，之後還會在各選區陸續推出新看板，會以兩人為主，市長和議員，相輔相成。謝龍介重申，國民黨謹守中立，絕不介入民進黨初選！他真正的對手是自己、唯一裁判是市民，民進黨初選的權鬥、矛盾，都和他無關，他想勝選，絕不靠挑撥，不靠捉放，會靠自己真材實料，腳踏實地去爭取市民認同，會以白紙黑字，立成看板，敬邀全體市民，做公證人。
謝龍介上屆市長選舉，功敗垂成，謝龍介反省檢討結果，就是努力不夠，沒讓市民更放心，勇敢投一次政黨輪替，其因之一，就是「國民黨沒能打團體戰，展現出一個完整執政團隊的戰力」，市長當選重要，各選區老中青議員的為民喉舌，問政監督也不可或缺。因此他提早掛上看板，市長、議員並肩作戰，「台南隊」空前團結，提早進入備戰狀態，分進合擊，榮辱與共，未來四年，翻新市政。
除兩塊看板上的老將，包括議員尤榮智、林美燕、方一峰也都到場力挺，謝龍介也一一介紹，新人另有童小芸、尤敬寬、辛晴晴等人，代表「薪火相傳」，另有王家貞服務處主任胡永融等人。謝龍介再次強調，國民黨絕對光明正大、堂堂正正參選，對於各項民調結果，謝龍介強調顯示台南不再是綠營鐵板一塊，正在鬆動，他會凝聚所有同志力量，最後光復台南。
