台南隊站林俊憲 扶龍王挺陳亭妃

民進黨立委王世堅南下力挺陳亭妃，強調「我信賴，不信邪」，籲台南鄉親支持陳亭妃。（郭良傑攝）

民進黨台南市長初選進入最後關頭，立委林俊憲、陳亭妃把握11日超級星期天的黃金時刻掃街、造勢，爭取支持。林俊憲在台南市長黃偉哲及立委郭國文、林宜瑾、賴惠員陪同下，展現「台南隊」團結氣勢及市政交棒之意。南下挺陳的立委王世堅則說，不忍心看到陳亭妃被打壓、抹黑，因為「我信賴，不信邪」，請台南鄉親一起為陳亭妃顧電話。

黃偉哲昨陪同林俊憲到東區關帝殿上香祈福，強調民調啟動前夕是考前重點複習，他對林俊憲、對台南有信心，相信市民會做出最好選擇，並呼籲市民守著電話、守著民主也是守著台南未來發展，帶頭高呼「顧電話、挺俊憲」。林俊憲晚間在永康造勢時，要對手在最後階段不要訴諸悲情，誰輸了就支持對手，才是民進黨員應盡責任。

陳亭妃完成37區鐵馬行動拜票，強調這是她要做台南400年來第一位女市長的意志力表現；她向賴清德總統報告，初選過程她沒有「黨內互打」。王世堅則演唱爆紅名曲「沒出息」，並改編歌詞唱著「從從容容支持陳亭妃，大聲說出來，我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃」，不過，唱完後，他表示嗓子沙啞無法再唱，但表示只要陳亭妃初選過關，一定再來唱。

「扶龍王」王世堅說，他不忍心見到陳亭妃在初選過程中，面對抹黑與不實指控都吞下，相信人民會還陳亭妃公道，因為「我信賴、不信邪」，此話一出，馬上引來台下掌聲，他勉勵陳「每一個抹黑攻擊，都是胸前的勳章」，並相信陳亭妃能成為台南第一位女市長。

眼看民進黨初選廝殺到最後一刻，國民黨台南市長參選人謝龍介說，不管誰出線，民進黨在台南都有執政30年的包袱，抵不住鄉親想改變的渴望。