台南隨機傷人嫌依「傷害罪」移送遭疑太輕 黃偉哲：須由檢方偵查認定

台南市南區金華派出所前方路口昨（3）晚發生隨機傷人事件，29歲陳姓嫌犯已在警方戒護下移送地檢署。台南市長黃偉哲表示，市府已第一時間探視傷者與家屬，後續不論在法律諮詢、必要的協助與關懷上都會全力相挺，並已請社會局介入提供支持；至於外界關注「嫌犯目前以傷害罪移送是否太輕」的疑問，黃偉哲也回應，後續要由檢察官偵查後依法認定。

黃偉哲說明，雖然目前是以傷害罪移送，但檢察官完成偵查後，將依偵查結果決定以何種罪嫌起訴。黃偉哲提到，案件情節仍涉及多項事實面判斷，例如使用的器具、攻擊方式與受傷部位等，都可能影響刑事偵查的法律評價，因此仍須尊重司法、偵查不公開。

黃偉哲指出，因普通傷害罪屬於告訴乃論，須尊重被害人在法律上的意願與權利；若涉及重傷害罪或殺人罪等情形，則屬公訴罪，仍應由檢察官偵辦並依法判定。

趕赴醫院探視傷者 黃偉哲：市府將提供法律協助、生活支持

黃偉哲表示，昨晚得知事件後立即趕往醫院探視傷者，並向傷者與家屬表明市府會全力支持。黃偉哲說，市府除在第一時間表達關懷，也尊重傷者在法律上保護自身權利所需採取的措施，若後續有法律協助需求，包括法律諮詢、聘請律師或提起訴訟等，市府都會提供必要支持。

此外，由於傷者與家屬在生活上可能需要協助，黃偉哲表示，已請社會局及社工介入關懷，必要時也會提供慰問金與生活支持，後續將視傷者復原狀況及醫院評估，提供相應的協助，盼傷者早日康復、生活回到正軌。

責任編輯／周瑾逸

