台南隨機傷人案警員即時衝出制止 黃偉哲頒發獎金表揚英勇警

台南市 / 林彥廷 綜合報導

台南市南區金華路二段昨(3)日晚間發生隨機持刀傷人事件，造成2位民眾受傷。因事件發生在金華派出所前，警員見狀迅速制伏嫌犯，並將傷者緊急送往醫院治療。台南市長黃偉哲繼昨晚第一時間至醫院慰問關心傷者，今(4)日上午也前往警察局第六分局頒發獎金，感謝並表揚警員在案發時，立刻壓制嫌犯阻止危害擴大的英勇作為。

市長黃偉哲表示，昨晚在新營住所聽聞發生無差別傷人事件，除立即前往成大醫院探視傷者並囑託醫療團隊妥善治療，也指示市府團隊全力協助傷患度此難關。由於該案件正好發生在金華派出所門前，對於危急時刻員警們即時制止嫌犯，防止危害擴大非常感謝，今日特別前往第六分局慰問員警並表達謝意。

黃偉哲強調，雖然保護人民的生命財產是警察的職責，但在緊急情況下能顯見警察同仁平時訓練有素及膽識過人。此外，對於嫌犯當街行兇的作為他也表達無法接受，盼望司法機關能加速偵辦，讓行兇者負起法律責任。

警察局第六分局表示，昨日晚間發生的隨機傷人事件，案發現場就在派出所門前，受傷民眾至派出所呼救，金華派出所的員警也即刻衝出，警員王聖豪先以大外割將嫌犯壓制倒地，之後包括副所長李文中，及其他3名警員也協助將嫌犯制服，並將傷者送醫。保護市民安全是警察的職責所在，金華派出所同仁能在第一時間就將嫌犯制伏，是非常盡責且優異的表現。

第一位衝出警所的警員王聖豪表示，昨晚在所內執行備勤時，聽到所外有民眾呼救，當下立刻衝出見到民眾發生糾紛，也看到嫌犯手上疑似有持器械，並揮舞攻擊的可能，為制止嫌犯防止衝突危險擴大，就將嫌犯壓制，其他同仁也協助控制現場，並將傷患送醫。

南市府強調，保護人民安全讓人民安居樂業，市府責無旁貸，但維持社會治安須警民共同努力，若民眾在公共場合如遇突發事件，請務必保持冷靜並立即通報，警局會即時派員處理保護市民人身安全，緊接的農曆年假期間的春安工作，市府也將持續加強警戒，保護市民的生命財產。

