台南隨機攻擊案！男子在斑馬線持刀砍傷3人 1人腹部刺穿大出血



台南市今天（3日）晚間發生隨機攻擊事件，一名男子持刀在金華派出所外的人行道攻擊路人，目前已知有3人受傷送醫，警方也迅速到場處理，案情仍待釐清。

今天晚上8點多，一名男子在台南市金華路2段與健康路2段斑馬線時持刀攻擊路人，警消抵達現場，包括42歲男子腹部穿刺傷大量出血、32歲女子背部穿刺傷及29歲男子拇指刀傷，均已送醫治療，警方仍在追查犯人及犯案原因。











