台南隨機攻擊案！29歲嫌機械式回覆 拒吐犯案動機

[Newtalk新聞] 台南南區昨日發生一起隨機砍人事件。29歲陳姓嫌犯疑因感情受挫，上街持刀攻擊無辜用路人，造成2人受傷。台南警方於今(4)日上午依傷害罪嫌將男子移送台南地檢署偵辦。台南市警察局第六分局副分局長蔡佳璋上午也出面說明案情。

台南市南區金華路二段昨日晚間發生隨機持刀傷人事件，一名29歲陳姓男子持刀攻擊路過的一男一女，造成2人受傷。

台南市警察局第六分局今日上午出面說明案情。副分局長蔡佳璋指出，陳嫌昨晚精神狀況不穩，拒絕接受夜間偵訊，警方待其休息後，於今日上午再行警詢，但陳嫌整體狀態仍不理想，面對警方提問僅以簡短、機械式回答應對，也未正面說明犯案原因。警方已掌握相關事證，並確認嫌犯與兩名被害人互不相識，詳細動機仍待進一步釐清。

第一時間上前制伏的員警王聖豪則表示，當時正在派出所備勤，聽見外頭有民眾呼救，立即外出查看，發現現場有肢體衝突，且嫌犯手持器械攻擊，便以民眾安全為優先，上前制伏。王聖豪也坦言，當下情況相當危急，未及時穿著防彈背心，腦中只想盡快保護民眾，事後也未向家人多做說明，擔心家人會過度憂心。

目前2名傷者均無生命危險，仍在醫院接受治療。警方另查陳嫌過去曾有毒品、竊盜前科，已於今日上午10時依傷害罪嫌將其台南地檢署偵辦。

