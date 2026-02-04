南部中心／林俊明 台南市報導

台南市南區發生驚悚持刀隨機攻擊，一名男子手持修腳皮的足療刀，突然揮刀攻擊走在斑馬線的民眾，地點正好在金華派出所前，員警聽到有人呼喊救命，趕緊衝出來，當場壓制兇嫌。被害的兩位民眾，男子是腹部被砍重傷，還有一名女性背部遭刺，台南市長黃偉哲立即到醫院探望傷者。





台南隨機攻擊! 男子持刀砍人 2人遭刺傷逃進派出所

凶嫌在派出所前砍人，遭員警當場壓制。（圖／台南人大小事）





外送員騎車外送停等紅燈，前方斑馬線，卻驚見一名男子持刀朝著另一人揮舞，遭刺傷的被害人嚇得趕緊逃竄，想衝進派出所求救。被害人不慎跌坐在階梯，眼見嫌犯撲了上來，趕緊出腳反抗，沒想到兇嫌不怕太歲頭上動土，竟然持續揮刀攻擊，巨大動靜驚動所內員警。好幾名員警見狀一擁而上，利用優勢警力，把兇嫌壓制在地，將人逮捕。驚悚的隨機傷人案發生在晚間8點多，台南南區金華派出所前。附近民眾說，聽到有人在哀我想說怎麼了，跑過去看就看到被警察抓了，嫌疑犯被抓走了，都是走路的時候被砍。

凶器就是這把20公分足療刀，2９歲陳姓兇嫌不明原因持刀衝上馬路，對著行人隨機亂砍，短短180秒，造成62歲的李姓男子腹部、背部穿刺傷。另一名32歲的葉姓女子背部遭刺傷，還好意識清楚沒有生命危險，而持刀的兇嫌自己手指劃傷，遭員警當場壓制。南市警第六分局副分局長蔡佳璋說，凶嫌他的精神狀況比較不理想，個人陳述比較用機械化方式去回答，沒有願意做相關陳述，依照傷害罪移送台南地檢。





台南市長黃偉哲事後也到醫院探望傷者，表達慰問與關心。（圖／民視新聞）





台南市長黃偉哲事後也到醫院探望傷者，表達慰問與關心。誰能想到就在派出所前，居然有人敢當街持刀攻擊。市府也會掌握後狀況，隨時向市民說明。





原文出處：台南隨機攻擊! 男子持刀砍人 2人遭刺傷逃進派出所

