台南隨機攻擊3人傷！凶嫌今依傷害罪移送 犯案動機仍待釐清

台南市南區昨（3）日晚間8點多發生隨機攻擊事件，一名黑衣男子手持約20公分長的足療刀，於金華派出所正前方的十字路口攻擊路人，被害人一路逃到派出所求救，嫌犯隨即被多名員警壓制，事件包含嫌犯在內共3人受傷，所幸送醫後均無生命危險。今（4）天警方也出面說明，嫌犯上午以傷害罪移送台南地檢，不過由於他不願配合調查，因此犯案動機仍有待檢方釐清。

警方表示，昨晚嫌犯因精神狀況不佳，拒絕夜間偵訊，在今天上午訊問後，即以傷害罪移送台南地檢署，不過嫌犯個人的陳述都以機械化的方式回答，犯案動機仍然不明確，因此警方會持續深入調查，待送交地檢署之後，會依檢察官後續指示來做相關的調查動作。至於嫌犯身上是否攜帶其他物件，警方指出，目前僅有犯案工具足療刀一把，其他部分則因配合度不高，警方會以事證明確的相關影像作為證據，也會透過派出所去附近查訪，之後一併送交台南地檢署。

警方說明，在去現場訪查的過程中，發現嫌犯在本週就有精神狀況較差的情形，至於詳細原因還在積極了解中，而被傳出疑似是因情感糾紛才引起攻擊動機，警方則表示，這部分都是透過訪查跟耳聞得知，且嫌犯的回答都相當簡短，不願意做相關陳述，所以今天上午已迅速將案件呈報，希望在移送檢方之後，能儘速針對傷人行為的動機來進行探究和調查。

警方也指出，嫌犯與事件中2名被害人完全不認識，初步了解，當時2名傷者是因為要購買生活所需用品，才會出現在現場，而在事件發生的第一時間，員警即由派出所衝出將歹徒立即制伏。至於被害人目前的身體狀況，警方昨晚已派人在現場關心與陪同，經送醫治療後，院方表示目前狀況穩定，沒有生命危險。

