台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

台南市南區金華路二段2/3晚間發生持刀傷人案。翻攝台南大小事臉書



台南隨機殺人發生在3日晚間的金華路上，兩名路人莫名遭持刀往背部、腹部捅，其中受害的62歲李男負傷爬到派出所求救，行兇的陳男依然不放過，如今，行兇畫面曝光。警六分局調查，涉案陳男在一家足體養生館工作，疑因感情因素，持20公分長的刮腳皮刀具在街頭涉嫌隨機殺人，包含他自己在內共3傷。

3日20時許 ，一對互不認識的男女在金華路上走斑馬線時，遭到一名在附近足體養生館上班的陳男，持上班用的足療刀，先劃傷男子的腹部、再劃傷女子的背部。

其中，被害男子62歲李男的腹部遭刀器捅進腹部，穿刺傷大量出血，李男負傷跑到對街派出所求援，涉案男子還追上揮砍；另一名無辜的女性則是32歲葉姓女子，背部有穿刺傷，行兇男子自己的拇指也掛彩。

足療師持的20公分長刀具。讀者提供

男子在警局值班台前揮刀砍人，遭警方立刻壓制。翻攝台南大小事臉書

警方迅速壓制逮捕嫌犯，並聯繫119將傷者送醫。涉案的男子是一家足體養生館員工的陳姓男子，疑因感情因素精神恍惚，涉嫌拿著20公分長的刮腳皮刀具，衝出店外攻擊路人。員警見狀趕緊將人制伏。

市長黃偉哲收到消息趕抵醫院探視兩名受傷民眾，葉女說，當時自己走在路上，突然感覺背部被「堵」了一下，接著一陣痛，發現自己被人刺傷。

店家表示，陳男在店內兼職，負責修腳皮，剛來1個月左右，平時相當安靜；事發前，陳男他店外踱步，不料突然拿著自己私人的工具捅人。

市長黃偉哲到醫院探視傷者及家屬。台南市政府提供

