台南隨機殺人案內幕曝光！南漂按摩師持修腳皮刀行兇 入職兩個月鑄大錯

社會中心／台南報導

20公分足療刀變成殺人工具。（圖／翻攝畫面）

台南市南區3日晚間發生駭人聽聞的街頭隨機殺人案，導致兩名路人受傷送醫。涉案的陳姓嫌犯（29歲）自稱從北部南下工作，於養生館擔任按摩師僅約兩個月。警方查出，陳男犯案兇器竟是平時上班使用的「修腳皮刀」，隨身攜帶並情緒失控傷人。目前兩名傷者仍在醫院接受治療，全案正由警方深入偵辦中。

據了解，這起案件發生在台南市南區金華路二段的派出所前，陳姓嫌犯並非台南在地人，而是近期才從北部南下謀職。他在案發地點附近的足體養生館擔任按摩師，入職時間相當短暫，僅約兩個月左右。

警方調查發現，陳男犯案時所持有的兇器，並非一般刀械，而是他平時替客人服務、用來刮除腳底死皮的專業「修腳皮刀」。這把刀具鋒利且便於攜帶，陳男疑似因近期失戀、情緒失控，在案發當晚竟隨身將「吃飯工具」變成了傷人兇器，在街頭隨機尋找目標攻擊，造成社會恐慌。

嫌犯殺紅眼，追殺到派出所前還在刺。（圖／翻攝畫面）

遭攻擊的李姓男子（42歲）與葉姓女子（32歲）分別因腹部與背部遭刺穿，傷勢嚴重，目前仍留院觀察治療，所幸經搶救後意識清醒，暫無生命危險。至於陳男為何會隨身攜帶利刃外出，以及確切的犯案動機與精神狀態，警方目前正進一步偵訊釐清中。

不良行為，請勿模仿！

