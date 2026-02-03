台南隨機砍人凶手身分曝光！養生館員工持足療刀猛刺2路人

台南市南區金華路二段今（3）日晚間驚傳隨機砍人事件，一名男子在派出所附近持刀攻擊過馬路的路人，造成2人受傷送醫，警方迅速趕抵現場將嫌犯制伏，嫌犯大拇指受傷送醫。警方表示，嫌犯是在附近養生館上班的男子，使用的是工作用的足療刀，疑似感情問題精神恍惚，確切的犯案動機仍在調查中。

台南市南區金華路二段今（3）日晚間驚傳隨機砍人事件，一名男子在派出所附近持刀攻擊過馬路的路人，造成2人受傷送醫。（圖／警方提供）

台南市第六分局金華派出所證實，事件發生在3日晚間8點多，警方接獲報案後，僅用5分鐘便成功逮捕嫌犯。本次事件共造成2人重傷，受傷的2人中，一名42歲男子腹部遭刺傷大出血，一名32歲女子背部有穿刺傷，2人均清醒並被送往成大醫院治療；此外，29歲嫌犯大拇指有1.5公分傷口，確認清醒後送往郭綜合醫院救治。

事發當時畫面顯示，多名行人正在穿越斑馬線時，黑衣男子突然與路人發生肢體衝突，隨後持刀揮砍一名藍衣男子。目擊民眾見狀立即報警，警消人員迅速趕到現場處理。

根據警方調查，事發地點位於金華派出所門口僅30公尺處的斑馬線上，一名在附近足體養生館工作的男子，持著工作用的30公分足療刀對過馬路的路人發動攻擊。根據警方初步調查顯示，嫌犯近期因感情問題精神恍惚，但確切的犯案動機仍在調查中。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

