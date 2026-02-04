台南隨機砍人案最新進度 情傷按摩師涉殺人未遂遭聲押

台南地檢署依殺人未遂罪向法院聲請羈押陳姓按摩師。讀者提供

台南市南區金華派出所前昨（3日）晚間驚傳震驚社會的隨機砍人案。29歲陳姓按摩師竟持職業用的修腳銼刀，在眾目睽睽下突襲路人。台南地檢署檢察官今日訊問後，認為陳嫌涉犯殺人未遂重罪，且有反覆實施、逃亡之虞，正式向法院聲請羈押。

台南地檢署指出，陳姓被告於昨晚在健康路與金華路口，持刀械無差別攻擊兩名陌生路人，行徑極為囂張。其中42歲男子受有穿透性腹部外傷，甚至併發胃破裂，傷勢極為嚴重；另一名32歲女子則後背部受穿刺傷。

檢察官李駿逸表示，被告犯案後神情冷漠，且其行兇地點選在公權力象徵的派出所前，嚴重危害社會秩序。儘管警方初步移送時以傷害罪嫌偵辦，但檢方審酌其行兇力道與目標部位，改以殺人未遂重罪聲請羈押，以確保公眾安全。

根據警方統籌的調查事實，3日晚間8時12分，兩名被害人正穿越斑馬線，原互不相識，卻突遭陳嫌持足療磨皮刀突襲。最令人心驚的是，被害男子受傷後負傷奔向金華派出所求救，陳嫌竟目無法紀地持刀追上，對著倒地男子持續猛刺。

第一時間衝出所壓制嫌犯的員警王聖豪回憶，當時在所內聽到悽慘求救聲，同仁全體往外衝，發現嫌犯正對著倒地民眾行兇，場面萬分危急。陳嫌遭逮後，在警局接受訊問時，表現得異常淡定，所有回答皆呈「機械化應答」，配合度不高，且對犯案動機避而不談。

陳嫌身分是派出所旁足體養生館的員工。得知員工變身殺人魔，養生館業者感到無比驚訝，形容陳嫌：「他平常很溫和，瘦瘦沒什麼力氣，人蠻安靜的。」。

業者透露，陳嫌才到職約一、兩個月，是從北部帶著女友一起南下台南打拚，平時擔任兼職修腳皮師傅，做完工就在店內休息，情緒一直很平穩。自從上個月與女友分手後，陳嫌近期精神狀態明顯恍惚，沒想到平日謀生的工具，竟會淪為隨機傷人的利刃。

