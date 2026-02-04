台南隨機砍人案釀2傷！市長黃偉哲表揚5名英勇警員

台南市南區昨晚間一名男子持刀攻擊路人。 圖：翻攝自臉書「台南大小事」

[Newtalk新聞] 台南陳姓按摩師疑失戀抓狂，持足療刀突襲2路人，一路追殺到南區金華派出所前，當時5名勇警上前大外割壓制嫌犯，未釀成人員死亡悲劇，警六分局金華所長發紅包鼓勵，今日台南市長黃偉哲更頒發獎金表揚5名警員。

昨日晚間陳姓男子手持長約20公分的金屬足療刮刀，在金華派出所附近隨機尋找目標。當時63歲李姓男子與30多歲葉姓女子正準備穿越馬路，遭陳男襲擊，所幸金華派出所內備勤員警王聖豪即刻衝出以精湛的「大外割」技巧將陳男重摔壓制，隨後副所長李文中及另3名同仁一擁而上，迅速解除陳男的武裝。

黃偉哲強調，雖然保護人民的生命財產是警察的職責，但在緊急情況下能顯見警察同仁平時訓練有素及膽識過人。對於危急時刻員警們即時制止嫌犯，防止危害擴大非常感謝，今日特別前往第六分局慰問員警並表達謝意。

案發後，陳嫌面對訊問保持沉默，警方也派員到醫院詢問被害人筆錄，直到深夜將犯人送到拘留所後，警六分局呼籲，民眾在公眾場合提高警覺，切勿模仿暴力行為，另外陳男初步訊問後，因夜間障礙先送拘留所休息，依目前掌握的證據，全案將朝傷害罪嫌偵辦。

