台南隨機砍人案釀2傷 29歲男持長刀攻擊畫面曝光

[Newtalk新聞] 台南市南區昨(3)日晚間發生一起隨機攻擊案件，一名男子疑似因感情受挫，竟上街持刀攻擊用路人，造成2名無辜民眾受傷。而事發地點就在派出所前，整段過程也被路口停等紅燈的機車騎車拍下並上傳網路。





案發於昨日晚間8時許，當時一名42歲男子與一名32歲女子行經金華路斑馬線時，突然遭到29歲陳姓男子持刀攻擊。從畫面可見，男子腹部遭刺傷出血，而陳嫌則持續追逐用路人，被害男子強忍傷勢跑到派出所求助，陳嫌甚至一路追砍至派出所門口，員警見狀當場將陳嫌壓制逮捕。另一名32歲女子則背部受傷，所幸意識清楚，兩人皆由救護人員送醫治療。

警方調查，陳嫌為附近一家足體養生館員工，近期疑似因感情受挫影響情緒，精神狀況不穩才會持刀攻擊用路人，其行兇所用的長刀為工作使用的足療刀。由於陳嫌在過程中手部也有受傷，警方隨即通知救護車，將其送往醫院治療。至於實際犯案動機仍待警方進一步調查釐清。











