台南隨機砍人釀3傷 嫌犯稱「不知為何動手」傷害罪送辦

警方依傷害罪嫌移送隨機在台南街頭刺傷2名路人的29歲陳姓男足療師。(記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區市警六分局金華派出所前路口，3日晚間驚傳29歲陳姓男足療師持工作用銼刀在馬路上無差別刺殺1男1女路人受傷送醫。台南市長黃偉哲於今上午到六分局慰勉制伏凶手有功員警，警方訊後依傷害罪嫌送辦陳男。

據了解，陳男並無女友，先前有到身心科就診、吃憂鬱症藥，最近停藥，他表示自己也不知道為何會在馬路上隨機持銼刀攻擊路人。

警方有調查陳男就診紀錄、得知他確實之前曾到身心科就診；陳男自己也說，他最近並沒有女朋友。

南市警六分局表示，昨晚陳男精神狀況差，今天上午訊問時，陳男都是機械式對話，對於他行兇原因與動機，會在移送檢方後、依檢察官指示做後續深入調查。警方是先依傷害罪嫌送辦，至於檢方後續偵辦是否會變更為殺人未遂等不同罪名，這部分由檢方做認定。

警方並說，陳男與被他攻擊的兩名路人都不認識，兩名路人傷者經送醫後，腹部有穿刺傷、傷勢較重的62歲李姓男子，昨晚在醫院動手術，傷勢已穩定下來，沒有生命危險；另名背部遭刺傷的33歲葉姓女子，同樣治療後無生命危險。

今上午黃偉哲到六分局慰勉有功員警時指出，對陳男在派出所前無差別的行凶殺人行為，所內員警在不清楚凶嫌是否持武器的情況下奮勇上前制伏凶嫌，他要代表市民向英勇制伏歹徒的員警致上最高謝意。

黃偉哲強調，對於陳嫌當街無差別行凶的行徑，讓人深感遺憾，因為不論凶嫌什麼行凶原因都令人無法接受這種惡行，也請檢方加速偵辦凶嫌；警方初步是以較寬鬆的傷害罪移送，但最後起訴罪名是什麼，要尊重檢察官的認定。

此外，因移送罪名是傷害罪，黃偉哲說，傷害罪是告訴乃論，會尊重被害人的態度；對於兩名傷者，市府全力相挺到底，會提供相關慰問金與法律諮詢等協助，據他了解，傷勢較重的李男是體力活的勞工族，對於李男與葉女後續醫療及生活、工作上有何需要協助的，市府社會局會提供相關協助。

台南市長黃偉哲(左一)到市警六分局慰勉制伏凶嫌的有功員警。(記者王俊忠攝)

台南市長黃偉哲(左三)到市警六分局慰勉制伏凶嫌的有功員警。(記者王俊忠攝)

