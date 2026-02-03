台南隨機砍人釀3傷！黃偉哲到醫院慰問傷者

台南市長黃偉哲親自到醫院慰問傷者。（圖／東森新聞）





台南市南區金華路二段於今（3）日晚間8時許驚傳一起持刀傷人事件。29歲陳姓足療師因不明原因在金華派出所前的馬路上持足療刀揮砍，此起事件包括29歲陳姓嫌犯在內，共造成2男1女受傷。台南市長黃偉哲也親自到醫院慰問傷者，並表示相關案情正由檢警深入偵辦中，若有任何最新狀況，也會立即向大家說明。

砍人案件回顧

回顧整起案件，事件地點就發生在金華派出所前方的斑馬線，陳嫌疑似因失戀問題，導致精神恍惚，遂直接持刀朝陌生路人揮砍，其中1名42歲男子慘遭攻擊，導致他的腹部有穿刺傷、大量出血，另1名32歲女子背部穿刺傷，還有29歲陳姓嫌犯的右手大拇指也有1.5公分的刀傷，3人皆意識清醒，都被送往醫院治療。

警方得知消息後，立即跑出派出所門外，將男子壓制在地，上銬逮捕。此外，由於受傷民眾較多，救護人員也緊急出動3輛救護車進行急救處理，目前檢警正在持續了解男子的作案動機以及詳細事因，整體仍有待進一步調查、釐清。

