台南隨機砍人！按摩師自承「無法控制行為」 法官憂反覆實施裁定羈押

陳姓按摩師持足療刀隨機砍殺路人遭法官裁定羈押。翻攝台南大小事

台南市南區金華派出所前昨晚發生的隨機砍人案，引發社會高度恐慌。台南地檢署今（4日）日偵訊後，認為29歲陳姓按摩師犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押。台南地院今日傍晚裁定羈押。法官認為陳嫌具有強烈的「敵對意識」，且在庭上自承「犯案時無法控制自己行為」，若不予以羈押，極可能再度反覆實施殺人或傷害罪，基於守護公眾安全等公共利益，裁定應予羈押。

台南地院裁定理由指出，陳姓被告經訊問後，雖供述內容與卷內事證相符，足以認定其涉犯殺人未遂、傷害等罪，犯罪嫌疑重大。法官審酌陳嫌目前居無定所，且所犯之罪為最輕本刑5年以上的重罪，具有相當理由認定其有逃亡之虞。

更令外界心驚的是，法官認為陳嫌具有強烈的法敵對意識，且在庭上自承「犯案時無法控制自己行為」，顯示其自我約束能力極低。考量其隨機攻擊路人的暴力行為，若不予以羈押，極可能再度反覆實施殺人或傷害罪，基於守護公眾安全等公共利益，裁定應予羈押。

被害人被逼到派出所門口，陳男持續持刀攻擊。翻攝台南大小事

這起慘案發生在3日晚間8時12分，當時42歲男子與32歲女子正穿越金華路二段路口的斑馬線。陳嫌突然持職業用的足療磨皮刀（銼刀）衝向兩人，先是狠刺男子的腹部，接著劃傷女子的背部。

受傷男子驚恐萬分，負傷奔向一旁的金華派出所求救，卻因體力不支倒在派出所門口；沒想到陳嫌竟目無法紀地持刀追上，對著已倒地的受害者瘋狂猛刺。派出所員警聽聞呼救聲衝出，第一時間將陳嫌壓制逮捕。令人不寒而慄的是，陳嫌被捕後神情異常淡定，在警詢過程中配合度極低，幾乎都以「機械化方式應答」，未說明具體行兇原因。



