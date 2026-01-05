台南隱藏版地標！這家店「招牌」紅到國外日旅客搶拍 當地人揭驚人真相

生活中心／王文承報導

一名日本網友分享台南街頭一家離婚事務所的照片，並疑惑發問：「已經變成觀光景點了嗎？」（示意圖／資料照）

台灣街頭有不少因造型特殊或文字吸睛的招牌，意外成為觀光客爭相拍照的「朝聖景點」。近日，一名日本網友分享台南街頭一家離婚事務所的照片，並疑惑發問：「已經變成觀光景點了嗎？」貼文曝光後，引發台日網友熱烈討論，直呼這間離婚事務所早已成為不少日本旅客造訪台南時的「打卡景點」。

台南這家店招牌日旅客搶拍 當地人揭真相



一名日本網友在社群平台《X》（前稱 Twitter）上分享照片，畫面中可見一塊寫著「離婚 500 元」的離婚事務所招牌，醒目的文字讓他忍不住好奇詢問：「這裡已經變成觀光景點了嗎？」貼文迅速引起關注。

不少台灣與日本網友紛紛回應，「來台南基本上都會拍吧」、「太在意了所以忍不住拍下來」、「果然是知名觀光地」、「當然有拍」、「大家都很喜歡這塊離婚招牌呢」，顯示這面招牌早已在旅客之間形成默契般的拍照地標。

除了招牌本身相當吸睛，也有網友順勢分享周邊美食，笑稱這裡不只好拍也很好吃，「旁邊的羊肉很頂」、「隔壁羊肉店從我外公帶我爸吃，到現在換我吃，味道真的不錯」、「就在夏家魚麵旁邊」、「不遠處的紅茶店，阿薩姆奶茶很好喝」，讓這個街角更添觀光魅力。

事實上，這塊「離婚500元」的招牌早在去年5月就曾引發討論，當時有台灣網友在臉書發文指出，「20年前離婚只要500元，到現在都沒漲價，完全不受通膨影響」，不少在地人也對這塊招牌早已見怪不怪。

不過，也有實際辦理過的民眾出面補充，指出招牌價格僅為協議書費用，實際辦理仍需另付證人費。有過來人分享，「協議書500元，證人簽章1000元（需兩位）」，也有人表示，「實地詢問後，男女雙方都要各付證人費，總共約2000元」，提醒民眾別只看招牌價格就誤以為全程只要500元。

