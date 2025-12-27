台南雙載少女自撞橋墩「甩飛6米深橋下」…比人高雜草救了他們

社會中心／洪正達報導

2名少女被救起時意識清楚，1人大腿骨折、1人全身疼痛，送醫後都沒有大礙。（圖／翻攝畫面）

台南市安定區26日發生一起嚴重車禍，2名騎車雙載的女子不明原因自撞西港大橋橋墩，2人當場被強烈的撞擊力道甩飛橋下，好險橋下長滿雜草減緩衝擊力，消防隊獲報到場救援後，發現2人均意識清楚，其中後座的女子大腿骨折，前座的女騎士出現背部與小腿疼痛情形，送醫後均無大礙，詳細肇事原因正由警方釐清中。

據了解，這起車禍發生在26日下午4點半左右，18歲女騎士載著18歲女子，準備從西港大橋旁的邊坡道路準備切換到主幹道時，不知何故撞上橋墩，2女被甩飛到將近2層樓高的橋下。

消防局獲報後出動大批人車前往救援，還好2女掉落的地方長滿雜草、有效減緩掉落的衝擊力，經救援後2女意識清楚，1人大腿骨折、1人全身疼痛，送往安南醫院治療後都沒有大礙。目前正由善化分局調查車禍原因中。

