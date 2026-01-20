台南雞場確診H5N1禽流感 撲殺逾萬蛋雞

防疫人員全副武裝在蛋雞場中進行清消，台南後壁一處蛋中雞場傳出有蛋雞異常死亡，動保處15日接獲業者通報後到場採樣調查，確診為H5N1亞型高病原性禽流感，19日回現場完成1萬多隻蛋雞的撲殺。

臺南市動保處家禽保健組長蔡毅誠説明，「1月19日執行該場之防疫處置工作，並持續派遣消毒車加強該場及周邊禽場於公共區域的防疫消毒工作，請養禽業者加強禽場生物安全防疫，加強環境管制及落實場區的消毒工作。」

山貓將被撲殺的雞運出，南部接連傳出禽流感疫情，除了台南，嘉義2日起也陸續接獲3處蛋雞及種雞場通報，共撲殺近13萬隻蛋雞及種雞，縣府判斷源頭可能來自冬候鳥的傳播；屏東高樹一處蛋中雞場13日也通報有雞隻異常死亡。

屏東縣農業處副處長李永文回應，「縣府這邊也會針對這個禽場的周邊1公里內會去做採樣監測，還有3公里內做禽場的訪視，避免病毒擴散出去。」

防疫人員將生病的雞抓進袋子、準備撲殺，農業處表示，每年10月到3月是禽流感好發季節，加上最近氣溫低、溫差變化大，容易造成禽隻免疫緊迫，呼籲禽場注意保暖跟生物安全控制，避免病毒散播。

