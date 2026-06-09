台南離奇車禍！男追撞垃圾車「人噴飛摔進後斗」…尷尬畫面曝光

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社會中心／台南報導

台南市官田區發生罕見追撞車禍，昨日（8日）下午5時許，一名騎士行經八田路三段時，疑因未注意車前狀況，一頭撞上停在路上作業的垃圾車，騎士當場摔飛，整個人跌進垃圾車後斗，驚險畫面嚇壞正在丟垃圾的民眾，整個車禍過程正好被行車紀錄器拍下。

台南官田鄉發生追撞車禍，騎士追撞垃圾車，摔進垃圾車後斗。（圖／翻攝自記者爆料網LINE社群）

台南官田鄉發生追撞車禍，騎士追撞垃圾車，摔進垃圾車後斗。（圖／翻攝自記者爆料網LINE社群）

車禍就發生在8日下午5時31分，當時垃圾車正沿線停靠收運垃圾，行經八田路三段時，司機看到一位阿伯站在路邊準備丟垃圾，立刻停車作業，怎料阿伯才剛丟了一包垃圾，後方一名穿黑衣的騎士突然直衝而來，一頭撞上垃圾車尾，猛烈撞擊力道導致騎士當場拋飛，摔進垃圾車後斗。

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看到騎士摔進垃圾車後斗，倒垃圾的阿伯趕緊上前攙扶騎士。（圖／翻攝自記者爆料網LINE社群）

騎士追撞垃圾車摔進後斗後，又自行爬出來。（圖／翻攝自記者爆料網LINE社群）

突如其來的事故，讓阿伯當場楞在原地，發現騎士從後斗內起身後，阿伯立刻上前幫忙拉人，騎士這才順利脫困，幸好有垃圾緩衝，騎士並無大礙，還能自行走下垃圾車，站在路邊與清潔隊員交談。全案依規定報警處理，詳細事故發生原因及肇事責任歸屬仍有待調查釐清。

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