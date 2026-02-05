台南電動機車補助最高3.6萬！ 申請期限、資格一次看

台南市老舊機車汰換及新購電動二輪補助方案出爐。（圖／翻攝自台南市政府環境保護局官網）





機車族有福了！台南市老舊機車汰換及新購電動二輪補助方案出爐，民眾購買電動機車可享電池月租費補助。一般民眾汰舊換新合併中央補助最高可達3萬200元，中低收入戶則可達3萬6200元。

此次補助方案延續幼幼專案（12歲以下）、青年專案（18至30歲）、外送員與物流業專案，且不限一生一次。同時，原本僅針對淹水災損戶的補助，已擴大納入天然災害受損戶，涵蓋風災、水災、地震、土石流及大規模崩塌等情況，更全面照顧受災民眾。

廣告 廣告

台南市長黃偉哲表示，多數市民交通工具以機車為主，但廢氣排放影響空氣品質。115年度補助方案延續114年廣受好評的各項專案，並擴大天然災害災損戶補助範圍，讓補助措施更完善。

環保局代理局長許仁澤補充，市民只要汰舊換新或新購電動機車，即可享電池月租費補助，金額依車輛級距一次給足，重型7200元、輕型3600元，申請簡便快速，補助期限至115年12月31日止，鼓勵民眾把握機會。

環保局提醒，民眾需先至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」申請補助，並務必填選「台南市」以保障補助資格。相關資訊可參考「環境部車輛汰舊換新抵換媒合平台」、「台南市汰舊換新電動機車補助網」。

補助申請期限與資格

補助收件期限自115年1月1日起至116年1月10日止，申請者須於115年12月31日前購買新車（舊車報廢），並於116年1月10日前完成新車領牌（舊車回收）。

補助對象為一般民眾及公司行號（不可用於抽獎）、偏遠地區及中低收入戶。公務機關、公營事業、公立學校及承辦政府案使用電動機車、機車生產或銷售商，以及租賃、共享用途者則不在補助範圍。

例如，小佩戶籍於114年7月1日前設置於龍崎區，115年購買電動機車並登記於龍崎區，可申請偏遠地區補助；阿魯115年6月5日戶籍從非偏遠地區遷入南化區，購車僅能申請一般民眾補助。偏遠地區包括左鎮區、楠西區、南化區及龍崎區。

更多東森新聞報導

蘇巧慧推六大福利政見 降低幼老照護壓力

騎士遭5噸怪手砸中奪命 罹癌妻與3子女頓失依靠

2026國旅補助！最高可領3200元 最快上路時間曝光

