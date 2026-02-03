台南電動車充電格位 再增40席

台南市政府為打造電動車友善環境，積極布建電動汽車充電設施。經向環境部爭取2.5億元經費補助，在全市37區布建446席充電格位，目前土建工程已全數完成，但因卡在台電公司電力供電進度，目前僅有110席投入營運，4日還有40席將上線啟用。交通局發現，在已經啟用的設施中，偏鄉的充電需求日益成長。

交通局規畫設置90座（180席）200kW快充格位及266座（席）11kW慢充格位，鑑於快充設備需要拉專線供電，慢充設備在建置過程中也會因施工需求斷電，進而影響到周邊商家及民宅，因此土建工程雖已全數完成，但仍配合台電採取「供電完成即分批啟用」原則，預計農曆春節前還有40席充電設施將上線。

交通局指出，4日即將啟用的充電設施，涵蓋東區、南區、北區、安平、楠西、龍崎、北門、新營、東山、白河及後壁等11區的23處場域，共提供8席快充及32席慢充。其中，有13處設為「充電專用格位」，10處為「充電優先格位」。市府提醒，燃油車占用專用格位，經舉發將依《停車場法》處1200元罰鍰。

據統計，從民國114年5月啟用首批充電設施以來，目前全市已經啟用的59處公有充電格位中，累積充電次數已突破1100次，總充電量達2萬2498度。其中，使用次數最多的六甲區六甲運動公園有114次，其次分別為東山區東中里停一停車場113次、官田區官田衛生所97次，顯見偏鄉的充電需求日益成長。

至於收費機制，交通局實施「尖離峰定價」策略，核定尖峰時段每度電不得超過14元，離峰時段不得超過10元。營運廠商為鼓勵民眾使用，目前也推出快充每度8元、慢充每度5元的超值優惠，民眾可透過「電小二」APP查詢各站點使用狀況與優惠活動。