台南電車主快看！23處充電站2／4啟用 違規占用最高罰1200

台南市政府向環境部爭取2.5億元經費，計畫於全市37個行政區布建充電格位，4日將啟用的第六批站點，涵蓋東區、南區、北區、安平、楠西、龍崎、北門、新營、東山、白河及後壁等11區。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府為落實淨零轉型目標並打造電動車友善環境，積極布建電動汽車充電設施。市府交通局與環保局攜手向環境部爭取2.5億元經費，計畫於全市37個行政區、202處站點布建共446席充電格位，目前多數已經完成，但因卡在台電公司電力供電進度，將待供電完成後分批啟用營運。其中，第六批位於11個行政區、共23處場域的充電站，將於4日正式上線啟用。

市府此次爭取到的2.5億元經費，規畫設置90座（180席）200kW快充格位及266座（席）11kW慢充格位。交通局表示，目前全市各站點已全數完工，唯部分場站受限於台電電力供應進度，將採取「供電完成即分批啟用」原則，確保資源即時到位。

明日將啟用的第六批站點，涵蓋東區、南區、北區、安平、楠西、龍崎、北門、新營、東山、白河及後壁等11區。包含東區龍山里、南區鹽埕路等23處場域，共提供8席快充及32席慢充。

值得注意的是，其中有13處設為「充電專用格位」，10處為「充電優先格位」。市府提醒，若一般燃油車違規占用專用格位，經通報舉發，將依《停車場法》處以新台幣1200元罰鍰，請駕駛人務必留意牌面告示。

根據交通局的數據，從民國114年5月啟用首批設施至今，全市已啟用59處站點，累積充電次數突破1100次，總充電量達2萬2498度。其中，六甲區六甲運動公園使用次數高達114次，其次為東山區東中里停一停車場113次、官田區官田衛生所97次、安平區南島路市政園區路外停車場82次、新營區三民路停車場66次，顯見偏鄉與公共設施周邊的充電需求日益成長。

至於收費機制方面，為確保公有停車場費率合宜，交通局也實施「尖離峰定價」策略。核定尖峰時段每度電不得超過14元，離峰時段不得超過10元。營運廠商為鼓勵民眾使用，目前也推出快充每度8元、慢充每度5元的超值優惠。

交通局強調，民眾可透過下載「電小二」APP，即時查詢各站點的充電樁使用狀況與優惠活動，並完成行動支付。此外，全市充電設施資訊已整合至交通局官網及「台南好停APP」，提供一鍵導航服務。市府未來還將持續滾動式檢討，調整充電樁分布，朝向低碳城市的願景邁進。

交通局說，明天將上線的站點，分別：東區龍山里第一區停車場（2席慢充）、南區鹽埕路103巷路外停車場（2席慢充）、北區大豐公園停車場（2席慢充）、安平區建平八街路外停車場（2席慢充）、安平區永華平豐路外停車場（2席慢充）、楠西區楠西立體停車場外側（2席慢充）、龍崎區龍崎圖書館（2席慢充）、北門區北門區公所（2席快充1席慢充）、北門區蚵寮活動中心（2席慢充）、新營區新營網球場停車場（2席慢充）、新營區長勝營區停車場（2席慢充）、新營區天鵝湖第二停車場（2席慢充）、新營區復興路305巷停車場（2席慢充）、東山區東山衛生所（2席快充）、東山區東山區公所綜合大樓（1席慢充）、東山區東原里辦公處（1席慢充）、白河區白河區停三停車場（2席快充）、白河區永安里活動中心（2席快充）、白河區張慶芳紀念圖書館（1席慢充）、白河區竹門里活動中心（1席慢充）、白河區昇安里社區活動中心（1席慢充）、白河區白河區老人文康活動中心（1席慢充）、後壁區下茄苳泰安宮停車場（1席慢充）等。

