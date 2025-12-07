台南露營男「當街持斧砍女警」！友人揭「行凶動機」這狀況非首次

社會中心／曾郁雅報導



台南市東區昨（6）日晚間發生一起針對執勤員警的暴力攻擊事件，一名女警在路口進行違規停車稽查時，遇到駕駛突然失控揮斧，造成她手臂與背部多處受傷，情況一度緊急，行凶男子隨即被制服帶回，警方依殺人未遂與妨害公務等罪嫌將他移送台南地檢署，對此市長黃偉哲怒發聲譴責暴力，強調市府將協助女警依法提告，公權力不能退讓一步，隨後男子出手原因也初步被挖出。









台南露營男「當街持斧砍女警」黃偉哲氣炸！友人揭「行凶動機」這狀況非首次

男子違停路邊遭到執勤員警開單。（圖／翻攝畫面）

黃姓女警稽查遭攻擊事件於6日晚間8時36分左右發生，來到東區崇德12街與崇德路口執勤警員，見到一輛白色休旅車違規停在路邊且未熄火依規定開單後，當下表現平靜的駕駛下一秒卻情緒爆裂，從車內抓出斧頭朝女警猛攻擊，突如其來的揮砍讓她被迫倒退閃避，同事立即上前支援，雙方合力壓制這名男子，成功避免事態擴大，並緊急呼叫救護車處理傷勢，女警被送往醫院後，檢查發現手臂、肩背均有撕裂傷痕，幸好當天身穿防彈背心擋住部分衝擊，經縫合治療後狀況穩定，但仍需後續醫療追蹤。

男子持凶器追警，當街遭到制伏。（圖／翻攝畫面）

男子持凶器追警，當街遭到制伏。（圖／翻攝畫面）

警方稍晚將男子依現行犯移送台南地檢署偵辦，後續會針對其狀況、行為動機進一步調查，以釐清是否預謀或有其他因素介入，根據《自由時報》報導指出，警方研判行兇男子陳姓駕駛疑似因長期情緒累積在昨晚爆發，友人向警方透露，陳男平時熱衷露營，因此車上長期放著斧頭作為裝備，此外，友人更提及男子過去一個月內就在同一處因違規停車被開過兩張罰單，這次外出買晚餐又因同樣原因遭舉發，可能因此引發強烈不滿，最終失控揮斧攻擊員警。

面對員警執勤遭砍，台南市長黃偉哲深夜發聲挺警，表明「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！」，他一想到晚間警察局女性同仁，在開罰違停紅單時，遭遇民眾持斧頭攻擊，雖然經急救後傷勢穩定，但他仍表態強硬：「公權力不容挑戰，警方已將該為民眾依現行犯逮捕，依殺人未遂偵辦，同時我們也會協助同仁提出告訴，絕不允許任何暴力行為，以維護市府同仁安全與尊嚴。」。



