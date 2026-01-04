台南青農提供棗園設氣象觀測站 有助申請寒害農損、保險理賠

蜜棗園裡果樹結實累累，目前剛開採的蜜棗就有15、16度起跳的甜度，預計1月下旬就會大量生產，產期直到農曆年左右。不過在這處果園裡，還有這一小塊的土地上，2、3月前設置了氣象測站，3日出現8.8℃低溫。

台南青農林一夫表示，「以前就只會覺得我們這邊真的特別冷，這邊有一大塊都是農地，所以我們一直都不知道參考哪個觀測站的數據，然後讓我們附近農民可以得到更準確、更及時的氣象資料。」

主因就在發現中央氣象署規劃增設農業氣象站的資訊後，林一夫馬上主動向相關規劃單位聯繫，因為有了氣象站的觀測數據，在果園管理上也可以提供參考。

林一夫指出，「它會觀測溫度、濕度、雨量還有風速風向，然後我們就可以知道說，颱風來的時候當地的準確風速達到多少，對我們實質影響比較容易判斷。」

南區氣象中心科長朱瑞鼎說明，「楠西是空氣比較不流通、冷空氣容易蓄積的環境，所以它在今天清晨陸續達到7.9度的低溫，比昨天清晨還要再來的低一些。」

雖然強烈大陸冷氣團今日會減弱，4日上午台南也出現大太陽，但清晨之前仍感受到明顯寒意，平地測站低溫前20名，高雄1站、台南3站上榜，南部測得最低溫在下營，僅6.9℃。

台南下營區民眾說道，「穿暖一點，還好啦。」

台南下營區長李宗翰表示，「寒冬時候長輩最容易發生小小的意外，這是我們最擔心的，太陽出來以後今天沒那麼冷的感覺。」

過去台南山區最近的2處氣象觀測站，分別位於曾文水庫和玉井，而在楠西區的農業氣象資訊則是空白，如今多了鹿陶洋測站，提供溫度、風力、雨量等資料，農保申請理賠、果園實際管理，都有了數據參考。