台南非都市土地開發審議獲中央肯定

台南市政府都市發展局在內政部國土管理署辦理的「113年度直轄市、縣（市）政府非都市土地開發許可審查作業評鑑」中，榮獲直轄市組「品質優良獎」第1名，顯示市府在非都市土地開發審議品質與行政效率方面的表現獲得中央肯定。

圖說：都發局總工程司蔡孟儒代表台南市政府出席內政部國土管理署頒獎典禮，接受品質優良獎肯定 (圖片來源/台南市政府)

國土管理署自113年起推動評鑑與補助獎勵機制，114年全國共有18個縣市政府參與評比，台南市在各項指標中表現優異，脫穎而出。台南市都發局指出，市府長期致力於強化審議制度、提升專業能力，並透過跨局處合作，確保土地開發兼顧產業發展、環境保護與公共利益。

統計自108年至114年11月底，台南市已完成非都市土地開發許可30案、變更開發計畫25案，合計55件審議成果，內容涵蓋產業園區、研發基地、市場設施與觀光旅宿等多元開發類型，包括七股科技工業區、新化果菜市場、七股鹽山遊樂區、官田工豐產業園區等計畫，為地方產業發展與就業機會注入動能。

台南市都發局表示，未來將持續精進審議流程，導入數位化作業與管理工具，提升行政效率與資訊透明度，同時維持審議品質，讓土地資源能更有效運用，促進台南市整體發展。

