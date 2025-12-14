台南鞋商突變軍火大亨搶下2億標案 詹江村揭掮客內幕：一筆交易能吃好幾代

室內裝修店「福麥國際裝修」拿下近6億元彈藥案爭議方興未艾，國民黨桃園市議員凌濤日前又爆料，台南「大石國際股份公司」以前大宗做皮鞋、運動鞋生意，卻轉做2億軍火槍炮生意，引發外界熱議。對此，桃園市議員詹江村揭背後疑點，更痛批，軍火生意利益驚人，一筆交易就可能讓人「吃好幾代」。​

凌濤日前爆料，原本經營鞋類生意的台南「大石國際公司」，去年6月變更營業項目，新增「槍砲彈藥出輸入」等類別，隨即擊敗多家老牌業者，得標國防部、陸軍司令部「5.56底火」等標案，金額上看2億元，質疑簡直是「福麥2.0」。



凌濤也質疑，這項標案背後是否存在軍火掮客，專門「輔導」不同產業進入國防採購體系。他更直言，相關公司與政治人物、家族背景是否有關聯，「總統賴清德真的會不認識這個家族嗎？」

對此，詹江村則痛批，「吃銅吃鐵，現在連鋁都要吃了」，軍火生意利益驚人，一筆交易就可能讓人「吃好幾代」。他質疑，民進黨內部部分立法委員，尤其是台南地方派系，是否與這些業者關係密切，是否成為彼此的「樁腳」或「好朋友」，相關疑點都值得徹查。

