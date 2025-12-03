台南風信子管弦樂團聖誕公益音樂會 開放市民免費參與

「我的家園」聖誕公益音樂會6日下午3點，將在台南文化中心假日廣場舉行，免費開放市民參與。（台南市風信子管弦樂團提供）

為迎接一年一度的聖誕佳節，台南市風信子管弦樂團將於12月6日（週六）下午3點整，在台南文化中心假日廣場舉辦「我的家園」聖誕公益音樂會，免費開放市民參與，現場將呈現多首經典樂曲，並結合公益行動，傳遞愛與希望的力量。

本次音樂會旨在支持「基督教芥菜種會」，協會長期致力於改善孩童與家園的環境，為無數需要幫助的家庭帶來改變。風信子管弦樂團希望透過音樂的感動，喚起更多人對孩童與家庭需求的關注，為社會注入更多溫暖與愛心。

樂團以愛為名，音樂傳遞力量

風信子管弦樂團的名稱源於風信子花語——「點燃生命之火，享受豐盛人生」。在當前充滿挑戰的時代，音樂不僅能撫慰人心，更能為每一個面對困難的人點燃希望。特別今年花蓮光復的災害，家園遭受前所未有的破壞，讓台灣的人心都凝聚起來，讓愛流露在彼此當中。

音樂會當天，樂團將獻上多首精選曲目，包括《我的家園組曲》、《阿拉丁動畫組曲》、《鬼滅之刃組曲》、《台灣民謠組曲》、《聖誕詩歌組曲》、《迪士尼動畫組曲》及《聖誕組曲》等，曲風多元，適合全家大小一同欣賞。

此次活動攜手「基督教芥菜種會」，協會以「實踐「培育、成長、分享、傳承」，如同芥菜種成為大樹，延續美好到下一代。」為使命，服務涵蓋生活補助、學雜費支持、安置照顧與替代性照顧，實質幫助家庭與下一代，改變無數生命故事。音樂會將以動人的旋律與感人的故事，向觀眾傳遞聖誕節的溫暖與愛。